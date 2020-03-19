"Я не согласна с этим": Анфиса Чехова высказалась о сравнении людей с паразитами на Земле

Анфиса Чехова опубликовала снимки, на которых показала статистику рождаемости и смертности. В комментарии знаменитость процитировала одну известную девушку, которая заявила, что коронавирус идёт на пользу нашей Планете. Исполнительница отметила, что даже если отбросить всю жестокость этого высказывания и отсутствие сострадания по отношению к семьям умерших, то в этих словах все равно очень мало здравого смысла и мудрости. Анфиса Чехова возмущена тем, что людей сравнивают с паразитами, живущими на теле Земли.Телеведущая отметила, что люди больше похожи на бактерии. Она написала: "Люди все разные! И всерьёз заявлять о том, что Планете без нас будет лучше, это, мягко говоря, слегка невежественно!". Также Анфиса Чехова сообщила, что Земля делится с людьми своими ресурсами, а они возвращают ей энергию. Пользователи Сети согласились со словами знаменитости и отметили, что человек — это не паразит.