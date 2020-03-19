Юлия Высоцкая назвала свою красивую жизнь "иллюзией"





46-летняя Юлия Высоцкая сообщила фанатам, что глянцевый мир Instagram не имеет ничего общего с реальностью, поскольку является лишь "витриной счастливой жизни". По мнению звезды, многих пользователей вводят в заблуждение фотографии с экзотических курортов и мест, где люди все время отдыхают, покупают дорогую одежду и пьют шампанское. Телеведущая говорит, что большинство юзеров соцсети предпочитает оставлять бытовые проблемы за кадром, не распространяясь о своих печальных и негативных моментах.В качестве примера Высоцкая привела комментарии фанатов, которые часто возникали в начале съемок «Едим дома». Многие интересовались, почему их кумир не моет руки перед готовкой. "Человек автоматически забывает, что снимается программа, есть монтаж, и мытье рук в кадр просто не входит," сообщила шоувумен. Подобная ситуация наблюдается и с Instagram: поклонники воспринимают фотографии Высоцкой слишком буквально, в то время как она называет снимки "метафорой" и "иллюзией".