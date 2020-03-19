Xiaomi свернула разработку собственных процессоров Surge





Собственный процессор Surge S1 компания Xiaomi презентовала три года назад. Чип состоял из графического ускорителя Mali-T860 и восьми вычислительных ядер Cortex-A53, тактовая частота которых составляла до 2,2 ГГц. В 2018 году разработчик хотел представить процессор Surge S2, отличающийся более высокой производительностью. Но китайская компания столкнулась с некоторыми трудностями и проект поставили «на паузу».Теперь Xiaomi поменяла вектор и хочет сосредоточиться на выпуске более легких компонентов, например, радиочастотных модулей и контроллеров Bluetooth. Руководство компании надеется, что такая стратегия позволит обеспечить баланс между денежными затратами на новые разработки и созданием высококачественного продукта. Но официального заявления по этому поводу Xiaomi пока не делала.