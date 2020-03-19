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Xiaomi свернула разработку собственных процессоров Surge

Согласно данным осведомленных сетевых источников, Xiaomi свернула разработку процессоров Surge собственного производства, предназначенных для смартфонов. По некоторой информации, производитель будет применять на своих гаджетах чипы MediaTek и Qualcomm.



Собственный процессор Surge S1 компания Xiaomi презентовала три года назад. Чип состоял из графического ускорителя Mali-T860 и восьми вычислительных ядер Cortex-A53, тактовая частота которых составляла до 2,2 ГГц. В 2018 году разработчик хотел представить процессор Surge S2, отличающийся более высокой производительностью. Но китайская компания столкнулась с некоторыми трудностями и проект поставили «на паузу».

Теперь Xiaomi поменяла вектор и хочет сосредоточиться на выпуске более легких компонентов, например, радиочастотных модулей и контроллеров Bluetooth. Руководство компании надеется, что такая стратегия позволит обеспечить баланс между денежными затратами на новые разработки и созданием высококачественного продукта. Но официального заявления по этому поводу Xiaomi пока не делала.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:36

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