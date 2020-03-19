В России создали дистанционный термометр для смартфона
Российские ученые создали устройство, которое позволяет измерять температуру тела человека с расстояния до 50 метров. Работает этот передовой гаджет с помощью смартфона.
Само изобретение представлено в виде специальной наклейки, которая способна передавать соответствующие данные на смартфон пользователя. Как рассказала прессе глава отдела инфраструктуры НТИ Мария Галямова, новинка будет официально представлена уже в начале ближайшей осени. Отмечается, что гаджет может использоваться не только в медицинских учреждениях, но и в домашних условиях, к примеру, в случаях, когда необходим постоянный мониторинг температуры. «Новинка поможет родителям тщательно контролировать температуру детей дистанционно, что очень актуально во время сезонных вспышек гриппа и ОРВИ или при нынешнем распространении коронавируса», - отметила Галямова.
В разработанном российскими специалистами устройстве нет никакой ртути, поэтому оно является полностью безопасным для организма человека. Кроме всего прочего, данный прибор будет недорогим, а без зарядки сможет проработать примерно год.
Само изобретение представлено в виде специальной наклейки, которая способна передавать соответствующие данные на смартфон пользователя. Как рассказала прессе глава отдела инфраструктуры НТИ Мария Галямова, новинка будет официально представлена уже в начале ближайшей осени. Отмечается, что гаджет может использоваться не только в медицинских учреждениях, но и в домашних условиях, к примеру, в случаях, когда необходим постоянный мониторинг температуры. «Новинка поможет родителям тщательно контролировать температуру детей дистанционно, что очень актуально во время сезонных вспышек гриппа и ОРВИ или при нынешнем распространении коронавируса», - отметила Галямова.
В разработанном российскими специалистами устройстве нет никакой ртути, поэтому оно является полностью безопасным для организма человека. Кроме всего прочего, данный прибор будет недорогим, а без зарядки сможет проработать примерно год.
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:28