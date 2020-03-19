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Симона Юнусова о внучке Алисе: "Шесть лет назад я обрела новый смысл и огромную любовь"

Симона Юнусова на странице в Instagram поздравила свою внучку Алису с днем рождения. Мать рэп-исполнителя Тимати написала, что шесть лет назад она обрела новый смысл и огромную любовь.
Симона Юнусова о внучке Алисе: "Шесть лет назад я обрела новый смысл и огромную любовь"

Сегодня дочь Тимати и Алены Шишковой Алиса празднует свой шестой день рождения. Симона Юнусова одна из первых поздравила именинницу, она разместила несколько фотографий внучки и пожелала ей здоровья, счастья, преданных друзей и огромной любви ко всему живому.

Мать рэп-исполнителя написала, что ей хочется подарить Алисе весь мир, желание учиться и понимание того, что внешняя привлекательность - это всего лишь "бонус от Создателя". Симона Юнусова добавила, что пока взрослые трудятся над внутренним миром Алисы, но наступит момент, когда ей придётся заниматься этим самостоятельно и тогда станет ясно, что удалось сделать ее близким людям.

В конце публикации мать Тимати написала, что самый хороший подарок — это счастье, которое можно сделать только собственными руками. Подписчики присоединились к поздравлениям Симоны Юнусовой и пожелали Алисе удачи в творчестве, здоровья и множества позитивных моментов в жизни. За час пост набрал почти 80 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:20

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