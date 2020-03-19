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Дочь Любови Успенской объяснила, почему сбежала в США от матери

Недавний выпуск ток-шоу «Звезды сошлись» раскрыл детали взаимоотношений Любови Успенской со своей дочерью. Татьяна Плаксина объяснила, почему сбежала в США от матери.

Любовь Успенская днями ранее опубликовала видеозапись в соцсети Instagram, которая представила её дочь в невыгодном свете. Татьяна Плаксина прокомментировала ролик, объяснив, почему в прямом эфире «Звезды сошлись» она раскритиковала собственную мать, а потом просила у нее прощение. Известно, что наследница «королевы русского шансона» сбежала в США после этого скандала и до сих пор делится подробностями об отношениях с певицей.

По словам Плаксиной, ей пришлось покинуть страну из-за психологического давления со стороны прессы и близких. Более того, она «боялась за свою жизнь, поскольку на Рублевке часто пропадают слишком много знающие жены или ненужные дети». Распространенным методом контроля дочь Успенской называет принудительную изоляцию в поселке. В то же время, исполнительница уверена, что ее дочь принимает необдуманные поступки под действием запрещенных препаратов, поэтому решила прекратить с ней всякое общение.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:12

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