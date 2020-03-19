Подписчики в Instagram заподозрили Ольгу Бузову в беременности





Фигура популярной ведущей Ольги Бузовой всегда привлекала внимание своей стройностью. На свою страницу в социальной сети Instagram Ольга регулярно выкладывает ролики и комментаторы всё чаще стали замечать, что её живот начал округляться. Так как фигура позволяет исполнительнице носить облегающую одежду, её поклонники могут наблюдать за малейшими изменениями в фигуре Бузовой.Её подписчики заметили, что на нескольких последних видео, которые опубликовала ведущая, можно увидеть немного округлившийся живот. Не исключено, что это является результатом плотного ужина, но фолловеры лелеют надежду, что Ольга беременна. На интервью, которое Бузова давала полгода назад, она сообщила, что морально готова к ребенку и в течение нескольких лет планирует стать матерью.Так как в настоящее время у Ольги довольно бурные отношения с блогером Давидом Манукяном, её фанаты надеются, что бракосочетание пары не отложится надолго.