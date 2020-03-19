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Эмма Стоун отменила свадьбу из-за пандемии коронавируса

Известная американская актриса Эмма Стоун вынуждена отменить свадебные торжества и перенести их на другую дату в связи с пандемией коронавируса в мире. Напомним, звезда Голливуда должна была выйти замуж за режиссера и продюсера Дэйва Маккэри.
Эмма Стоун отменила свадьбу из-за пандемии коронавируса

По данным британского издания Daily Mail, торжественные мероприятия в честь бракосочетания пары должны были пройти на минувших выходных в американском Лос-Анджелесе, однако городские власти и власти штата к тому моменту уже ввели карантин с соответствующими ограничительными мерами, поэтому от самой затеи Эмме Стоун и ее жениху пришлось отказаться. Теперь пара, отношения которой завязались еще в 2017 году, объявляет о том, что свадьба откладывается на неопределенный срок. С новой датой своей свадьбы Стоун и Маккэри еще не определились.

Примечательно, что в минувший понедельник американский лидер Дональд Трамп выступил с призывом к населению страны и попросил граждан не собираться группами более 10 человек.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 14:00

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