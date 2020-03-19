Эмма Стоун отменила свадьбу из-за пандемии коронавируса





По данным британского издания Daily Mail, торжественные мероприятия в честь бракосочетания пары должны были пройти на минувших выходных в американском Лос-Анджелесе, однако городские власти и власти штата к тому моменту уже ввели карантин с соответствующими ограничительными мерами, поэтому от самой затеи Эмме Стоун и ее жениху пришлось отказаться. Теперь пара, отношения которой завязались еще в 2017 году, объявляет о том, что свадьба откладывается на неопределенный срок. С новой датой своей свадьбы Стоун и Маккэри еще не определились.Примечательно, что в минувший понедельник американский лидер Дональд Трамп выступил с призывом к населению страны и попросил граждан не собираться группами более 10 человек.