АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Рак толстой кишки развивается по-разному у женщин и…
EUR 84.89 USD 77.21
Курс валют на 19.03.2020

Военная корпорация Lockheed Martin показала ликвидацию ракетных комплексов «Тополь-М» и С-400 «Триумф»

Военная компания Lockheed Martin в США продемонстрировала на YouTube видео, на котором происходит ликвидация ракетных комплексов «Тополь-М» и С-400 «Триумф». Данной операцией занимается подразделение Skunk Works.

На видео можно увидеть ликвидацию ракетного комплекса «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Согласно информации из ролика, устранение целей происходит крылатой ракетой, наводящейся на мишень с помощью истребителей и самолетов, имеющих дальнее радиолокационное обнаружение и управление.

В начале 2020 года в компании сообщили, что к 2024 году смогут производить по 180 истребителей F-35 Lightning II ежегодно. В июле прошлого года Джефф Бабионе заявил, что промышленность разрабатывает вторую испытательную версию четвертого прототипа компактного термоядерного реактора Compact Fusion Reactor (CFR).

Недавно стало известно, военное ведомство США находится в поисках методов для обеспечения надёжной защиты от поражения ракетами производства России «Авангард» и «Циркон». В декабре в Пентагоне прошла закрытая встреча, во время которой пообщались с представителями сегмента ОПК в надежде обсудить некоторые потенциальные способы борьбы с ракетами гиперзвукового класса. В ведомстве рассматривают ряд решений, одним из которых является установка электронных излучателей на снаряды-перехватчики ПРО. Это даст возможность уничтожить электронику в составе гиперзвуковой ракеты.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Иране появился собственный электромобиль Runna…
Военная корпорация Lockheed Martin показала ликвидацию ракетных комплексов «Тополь-М» и С-400…
Рита Дакота решила отложить съемки двух клипов из-за пандемии…
"Ужин в Москва-Сити, танец и оберег": Милена Безбородова приготовила для Леши Безуса сюрприз на день…
Volvo отзовет 750 тысяч авто из-за неисправности системы экстренного…
Александр Васильев перенес свое выступление в Санкт-Петербурге на май из-за…
«В маске на лице по дому пока не хожу»: Дмитрий Маликов рассказал, как защищается от…
Участница «Дом-2» Анна Кобелева собирает коалицию против Анастасии…
Зараженный коронавирусом британец рассказал о том, как протекает…
Актриса Наталья Бочкарева советует поклонникам в условиях коронавируса переосмыслить…
Татьяна Брухунова о коронавирусе: "Я выбираю -…
Актриса Яна Поплавская рассказала, что семья помогает ей справляться с…
Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова покинула…
Эксперт оценил вероятность появления домашних тестов на…
Яна Шафеева: "С этим коронавирусом все словно с ума…
Анна Хилькевич о коронавирусе: "Это происходит для очистки земли и…
«Зомбиапокалипсис зашел на ура»: Виктория Боня назвала причину пандемии…
Мэтью Макконахи обратился к человечеству с призывом сплотиться в борьбе с…
Участник проекта "Дом-2" Даниил Сахнов: "За Периметром Татьяну Строкову бросил новый…
Suzuki обновила популярный хэтчбек Baleno, превратив его в…
Эксперты назвали регионы России с самыми высокими…
Марина Африкантова рассказала о жизни участников "Дома-2" на яхте на Сейлшелах: "Жара очень сильно…
Новый флагман Redmi K30 Pro впервые засветился на официальном…
Названы самые безопасные смартфоны 2020…
Денис Мокроусов об отношениях с матерью Алены Рапунцель: "Она нам очень…
Ольга Бузова запустила новый флешмоб с мытьем…
Звезда "Дом-2"Дарья Пынзарь всерьез боится поправиться на…
Доктор Анча Баранова сообщает о повторном проявлении коронавируса после выписывания…
Просмотреть все новости