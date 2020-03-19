Военная корпорация Lockheed Martin показала ликвидацию ракетных комплексов «Тополь-М» и С-400 «Триумф»
Военная компания Lockheed Martin в США продемонстрировала на YouTube видео, на котором происходит ликвидация ракетных комплексов «Тополь-М» и С-400 «Триумф». Данной операцией занимается подразделение Skunk Works.
На видео можно увидеть ликвидацию ракетного комплекса «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Согласно информации из ролика, устранение целей происходит крылатой ракетой, наводящейся на мишень с помощью истребителей и самолетов, имеющих дальнее радиолокационное обнаружение и управление.
В начале 2020 года в компании сообщили, что к 2024 году смогут производить по 180 истребителей F-35 Lightning II ежегодно. В июле прошлого года Джефф Бабионе заявил, что промышленность разрабатывает вторую испытательную версию четвертого прототипа компактного термоядерного реактора Compact Fusion Reactor (CFR).
Недавно стало известно, военное ведомство США находится в поисках методов для обеспечения надёжной защиты от поражения ракетами производства России «Авангард» и «Циркон». В декабре в Пентагоне прошла закрытая встреча, во время которой пообщались с представителями сегмента ОПК в надежде обсудить некоторые потенциальные способы борьбы с ракетами гиперзвукового класса. В ведомстве рассматривают ряд решений, одним из которых является установка электронных излучателей на снаряды-перехватчики ПРО. Это даст возможность уничтожить электронику в составе гиперзвуковой ракеты.
На видео можно увидеть ликвидацию ракетного комплекса «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Согласно информации из ролика, устранение целей происходит крылатой ракетой, наводящейся на мишень с помощью истребителей и самолетов, имеющих дальнее радиолокационное обнаружение и управление.
В начале 2020 года в компании сообщили, что к 2024 году смогут производить по 180 истребителей F-35 Lightning II ежегодно. В июле прошлого года Джефф Бабионе заявил, что промышленность разрабатывает вторую испытательную версию четвертого прототипа компактного термоядерного реактора Compact Fusion Reactor (CFR).
Недавно стало известно, военное ведомство США находится в поисках методов для обеспечения надёжной защиты от поражения ракетами производства России «Авангард» и «Циркон». В декабре в Пентагоне прошла закрытая встреча, во время которой пообщались с представителями сегмента ОПК в надежде обсудить некоторые потенциальные способы борьбы с ракетами гиперзвукового класса. В ведомстве рассматривают ряд решений, одним из которых является установка электронных излучателей на снаряды-перехватчики ПРО. Это даст возможность уничтожить электронику в составе гиперзвуковой ракеты.
Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:46