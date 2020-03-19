АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Рак толстой кишки развивается по-разному у женщин и…
EUR 84.89 USD 77.21
Курс валют на 19.03.2020

Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова покинула проект

Звезда проекта «Дом-2» Татьяна Строкова вернулась на проект после своего отпуска и приняла для себя важное решение. Девушка решила покинуть телестройку.

Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова покинула проект

Известно, что такое серьезное решение Татьяна Строкова приняла после того, как увидела, что Даниил Сахнов вполне себе счастлив и без нее. В стенах телевизионного реалити «Дом-2» Татьяна пробыла ровно год и четыре месяца. За это время девушка преобразилась и стала выглядеть в разы лучше.

С Даниилом Сахновым теперь уже экс-участница телестройки Татьяна Строкова встречалась около года. Она не скрывала, что испытывает к нему сильные чувства. Более того, девушка хотела выйти за него замуж. Какое-то время она даже пыталась наладить отношения с молодым человеком. Расставание же с когда-то любимым человеком ей далось весьма тяжело.


Теперь же Татьяна Строкова намерена строить планы на дальнейшую жизнь и обжиться в столице, а также открыть свое туристическое агентство. И пока Татьяна Строкова думает о том, каким будет ее будущее фолловеры, задаются вопросом, а сможет ли Даниил Сахнов построить отношения на «Дом-2» уже без нее.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Иране появился собственный электромобиль Runna…
Военная корпорация Lockheed Martin показала ликвидацию ракетных комплексов «Тополь-М» и С-400…
Рита Дакота решила отложить съемки двух клипов из-за пандемии…
"Ужин в Москва-Сити, танец и оберег": Милена Безбородова приготовила для Леши Безуса сюрприз на день…
Volvo отзовет 750 тысяч авто из-за неисправности системы экстренного…
Александр Васильев перенес свое выступление в Санкт-Петербурге на май из-за…
«В маске на лице по дому пока не хожу»: Дмитрий Маликов рассказал, как защищается от…
Участница «Дом-2» Анна Кобелева собирает коалицию против Анастасии…
Зараженный коронавирусом британец рассказал о том, как протекает…
Актриса Наталья Бочкарева советует поклонникам в условиях коронавируса переосмыслить…
Татьяна Брухунова о коронавирусе: "Я выбираю -…
Актриса Яна Поплавская рассказала, что семья помогает ей справляться с…
Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова покинула…
Эксперт оценил вероятность появления домашних тестов на…
Яна Шафеева: "С этим коронавирусом все словно с ума…
Анна Хилькевич о коронавирусе: "Это происходит для очистки земли и…
«Зомбиапокалипсис зашел на ура»: Виктория Боня назвала причину пандемии…
Мэтью Макконахи обратился к человечеству с призывом сплотиться в борьбе с…
Участник проекта "Дом-2" Даниил Сахнов: "За Периметром Татьяну Строкову бросил новый…
Suzuki обновила популярный хэтчбек Baleno, превратив его в…
Эксперты назвали регионы России с самыми высокими…
Марина Африкантова рассказала о жизни участников "Дома-2" на яхте на Сейлшелах: "Жара очень сильно…
Новый флагман Redmi K30 Pro впервые засветился на официальном…
Названы самые безопасные смартфоны 2020…
Денис Мокроусов об отношениях с матерью Алены Рапунцель: "Она нам очень…
Ольга Бузова запустила новый флешмоб с мытьем…
Звезда "Дом-2"Дарья Пынзарь всерьез боится поправиться на…
Доктор Анча Баранова сообщает о повторном проявлении коронавируса после выписывания…
Просмотреть все новости