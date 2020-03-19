Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова покинула проект





Известно, что такое серьезное решение Татьяна Строкова приняла после того, как увидела, что Даниил Сахнов вполне себе счастлив и без нее. В стенах телевизионного реалити «Дом-2» Татьяна пробыла ровно год и четыре месяца. За это время девушка преобразилась и стала выглядеть в разы лучше.С Даниилом Сахновым теперь уже экс-участница телестройки Татьяна Строкова встречалась около года. Она не скрывала, что испытывает к нему сильные чувства. Более того, девушка хотела выйти за него замуж. Какое-то время она даже пыталась наладить отношения с молодым человеком. Расставание же с когда-то любимым человеком ей далось весьма тяжело.Теперь же Татьяна Строкова намерена строить планы на дальнейшую жизнь и обжиться в столице, а также открыть свое туристическое агентство. И пока Татьяна Строкова думает о том, каким будет ее будущее фолловеры, задаются вопросом, а сможет ли Даниил Сахнов построить отношения на «Дом-2» уже без нее.