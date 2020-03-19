Рита Дакота решила отложить съемки двух клипов из-за пандемии коронавируса

На личной странице Риты Дакоты в Instagram появилось объявление о том, что премьера двух клипов переносится на неопределенное время. Дело в том, что съемки первого видео на песню «Тату про меня» должны были пройти в Барселоне, а «Дети рейва/Раздеты» - на американском фестивале Коачелла в Калифорнии. Поскольку многие страны приняли ограничения ввиду пандемии коронавируса, команде певицы не удалось выехать за границу. Дакота отметила, что второй клип может не выйти и вовсе, поскольку его создание было приурочено к музыкальному мероприятию.Все же, чтобы не расстраивать собственных фанатов, исполнительница утешила их еще одним сообщением: вскоре должны выйти новые работы «Армагеддон» и «Рубашка», снятые ранее. Рита Дакота добавила, что она с пониманием относится к ситуации с COVID-19, поскольку среди её знакомых уже были выявлены случаи заражения. Для лучшего освещения проблемы звезда предложила провести благотворительный концерт, сборы которого пойдут на поддержку больных.