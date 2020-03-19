Участник проекта "Дом-2" Даниил Сахнов: "За Периметром Татьяну Строкову бросил новый избранник"





Долгое время поклонники надеялись, что Даниил Сахнов и Татьяна Строкова все же помирятся и останутся на реалити-шоу, однако молодые люди снова не нашли общий язык и в итоге брюнетка просто ушла за Периметр. Тем не менее, для Сахнова, видимо, этот разрыв оказался болезненнее, чем он хотел показать, ведь молодой человек, как оказалось, пристально следит за личной жизнью бывшей возлюбленной.В эфире Даниил Сахнов рассказал, что за Периметром Татьяна Строкова нашла кавалера, о чем и сама девушка говорила своим фанатам, однако он якобы бросил ее и улетел на отдых с другой. Саму брюнетку молодой человек назвал "девушкой-субботкой", о которой мужчина забыл сразу же после непродолжительного романа.Сама Татьяна Строкова продолжает отрицать все заявления бывшего избранника, отмечая, что после проекта она почувствовала желание заниматься собственной карьерой и развиваться. Только коронавирус помешал брюнетке открыть свое туристическое агентство.