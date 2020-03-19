Volvo отзовет 750 тысяч авто из-за неисправности системы экстренного торможения





Дефект обнаружила датская автомобильная организация FDM, когда проводились дорожные испытания в конце прошлого года. Неисправность удалось увидеть во время организованного обширного теста ADAS. Оказалось, что аварийный тормоз модели Volvo XC60 не включался автоматически и постоянно выходил со строя. Автомобиль с дефектом вернули в штаб-квартиру производителя, но оказалось, что это касается не только этой модели, но и ряда других, выпущенных Volvo с конца января 2019 года.По словам шведского производителя, теперь необходимо обновление программного обеспечения датчика, который установлен внутри ветрового переднего стекла. Если произойдет неизбежное столкновение, этот функционал не сможет действовать как необходимо. Но обычная тормозная система в этих моделях работает нормально. Представители Volvo обратились к владельцам авто и попросили их связаться с розничными продавцами на месте, которые помогут им бесплатно исправить дефект. Для новых авто производитель предусмотрел новейшее поколение программного обеспечения Volvo AEB.