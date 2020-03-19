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Яна Шафеева: "С этим коронавирусом все словно с ума посходили"

Участники проекта "Дом-2" Яна Шафеева и Захар Саленко вернулись в Москву после отпуска в Сочи. В аэропорту брюнетка удивилась обстановке вокруг и прокомментировала в своем Instagram ситуацию вокруг пандемии коронавируса. Проектантка отметила, что "все словно с ума посходили".
Яна Шафеева: "С этим коронавирусом все словно с ума посходили"

В своем микроблоге звезда проекта "Дом-2" Яна Шафеева написала, что они даже не ожидали такой паники в столице. В Сочи молодые люди отдыхали и загорали, а когда пришло время вернуться в Москву, уже в аэропорту столкнулись с большим ажиотажем и паникой. По словам проектантки, в аптеках нет масок, а в магазинах все массово скупают продукты и туалетную бумагу.

В заключение Яна Шафеева добавила, что она и Захар Саленко просто не думали, что все настолько серьезно, однако молодые люди соблюдают все правила и рекомендации: ходят в масках, часто моют руки и не пренебрегают мерами предосторожности, чего она пожелала и своим подписчикам.

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Добавил: Joker Сегодня, 12:25

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