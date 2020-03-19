Яна Шафеева: "С этим коронавирусом все словно с ума посходили"

В своем микроблоге звезда проекта "Дом-2" Яна Шафеева написала, что они даже не ожидали такой паники в столице. В Сочи молодые люди отдыхали и загорали, а когда пришло время вернуться в Москву, уже в аэропорту столкнулись с большим ажиотажем и паникой. По словам проектантки, в аптеках нет масок, а в магазинах все массово скупают продукты и туалетную бумагу.В заключение Яна Шафеева добавила, что она и Захар Саленко просто не думали, что все настолько серьезно, однако молодые люди соблюдают все правила и рекомендации: ходят в масках, часто моют руки и не пренебрегают мерами предосторожности, чего она пожелала и своим подписчикам.