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«В маске на лице по дому пока не хожу»: Дмитрий Маликов рассказал, как защищается от коронавируса

Известный российский певец Дмитрий Маликов поделился подробностями о том, каких профилактических мер он придерживается для защиты от коронавирусной инфекции. Как оказалось, музыкант и все члены его семьи решили свести контакты с окружающими к минимуму.
«В маске на лице по дому пока не хожу»: Дмитрий Маликов рассказал, как защищается от коронавируса

Впрочем, утверждает артист, речи о полной изоляции от внешнего мира нет. Певец продолжает заниматься творчеством. При этом исполнитель подтвердил, что все его ближайшие выступления пришлось отменить, однако, подчеркивает Дмитрий Маликов, он такой не один – пострадали в данном случае все без исключения. Артист также добавил, что в его семье на данный момент никакого страха перед коронавирусом нет, однако вся родня знаменитого музыканта считает, что проявить осторожность на фоне пандемии нового заболевания будет не лишним.

«Нельзя сказать, что мы напуганы, скорее проявляем как можно больше осторожности. В маске на лице я по дому пока не хожу, да и по улице тоже», - приводит слова Маликова агентство «РИА Новости».

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:16

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