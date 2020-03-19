Зараженный коронавирусом британец рассказал о том, как протекает болезнь





39-летний житель Великобритании сообщил, что первые симптомы новой коронавирусной инфекции проявились у него 4 марта. Они включали в себя головную боль, неприятные ощущения в легких и сильную одышку. Внезапный обморок впоследствии вынудил британца обратиться за помощью в местную инфекционную больницу. Поскольку больной также страдал от диабета 1-го типа, который мешал определить природу вируса, медики отправили больного домой с ингалятором. Лишь после второго визита у него выявили COVID-19.Пациент признался, что передвижение дается ему с большим трудом. Более того, сильная боль в легких напоминает неприятные ощущения от вдыхания холодного воздуха. Пока недуг протекает легко, британец и его близкие находятся на домашнем карантине. Это вынуждает его регулярно следить за уровнем кислорода в крови. В случае снижения этого показателя может потребоваться госпитализация, кислородная терапия и даже интубация. Как сообщают в ВОЗ, на данный момент насчитывается 8,8 тысячи летальных случаев от коронавируса, а число инфицированных выросло до 218 тысяч человек.