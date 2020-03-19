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«Зомбиапокалипсис зашел на ура»: Виктория Боня назвала причину пандемии коронавируса

Телеведущая, модель, бизнеследи и звезда проекта "Дом-2" Виктория Боня высказалась об эпидемии коронавируса. На своей странице в Instagram знаменитость обратилась к фанатам и отметила, что "зомбиапокалипсис зашел на ура".
«Зомбиапокалипсис зашел на ура»: Виктория Боня назвала причину пандемии коронавируса

Виктория Боня переживает о том, что китайский коронавирус быстро распространяется по планете, однако повода для паники телеведущая не видит. По ее мнению, ситуация вокруг эпидемии сильно "раздута", ведь ежегодно от гриппа в мире погибает от 3 до 5 тысяч людей, однако страны из-за этого не закрывают границы и не останавливают предприятия. На коронавирусе, убеждена звезда реалити-шоу, явно спекулируют.
«Природные катаклизмы не помогли. Развязать в начале года серьезную войну с Ираном не удалось. А вот коронавирус, он же зомбиапокалипсис, зашел на ура! Почему бы нам, человечеству, не устраивать каждый сезон такие вот передышки для планеты? Конечно, это материально не выгодно никому! Материальная жизнь засосала нас так, что мы губим сами себя, но себя не жалко! А вот планету жалко до боли в сердце!» — добавила Боня.


По мнению теледивы, положительные изменения заметны уже сейчас. Над Китаем воздух стал чище после прекращения работы заводов, а в Венеции появились дельфины и лебеди. Тем не менее, поклонники монолог звезды не оценили, многие оказались шокированы мыслями телеведущей по поводу пандемии.

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Добавил: Joker Сегодня, 12:15

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