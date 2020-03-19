Suzuki обновила популярный хэтчбек Baleno, превратив его в кроссовер
Японская компания Suzuki выпустила новую версию своего популярного хэтчбека Baleno. Как сообщает пресс-служба производителя, с марта текущего года покупателям доступна кросс-версия этой модели.
Стоит отметить, что Suzuki Baleno считается одной из самых продаваемых моделей марки. За минувший год на мировом рынке было продано свыше четверти миллиона экземпляров этого автомобиля, впервые выпущенного в 2015 году. Судя по официальным снимкам новой версии модели, Suzuki Baleno Cross действительно отличается от штатной версии хэтчбека несколько увеличенным клиренсом, наличием дополнительных пластиковых накладок на кузове, штатным багажником на крыше. Кроме всего прочего, новинка обзавелась и совершенно другой отделкой интерьера, попутно получив в свое распоряжение новую бортовую мультимедийную систему.
Под крышкой капота автомобиля устанавливается 1,4-литровая бензиновая «четверка» мощностью 95 лошадиных сил, которая работает в паре с 5-ступенчатой МКПП. Кроме того, на выбор покупателям доступна и другая компоновка трансмиссии – 4-ступенчатый «автомат». А вот привод у Suzuki Baleno Cross может быть только передний.
Стоит отметить, что Suzuki Baleno считается одной из самых продаваемых моделей марки. За минувший год на мировом рынке было продано свыше четверти миллиона экземпляров этого автомобиля, впервые выпущенного в 2015 году. Судя по официальным снимкам новой версии модели, Suzuki Baleno Cross действительно отличается от штатной версии хэтчбека несколько увеличенным клиренсом, наличием дополнительных пластиковых накладок на кузове, штатным багажником на крыше. Кроме всего прочего, новинка обзавелась и совершенно другой отделкой интерьера, попутно получив в свое распоряжение новую бортовую мультимедийную систему.
Под крышкой капота автомобиля устанавливается 1,4-литровая бензиновая «четверка» мощностью 95 лошадиных сил, которая работает в паре с 5-ступенчатой МКПП. Кроме того, на выбор покупателям доступна и другая компоновка трансмиссии – 4-ступенчатый «автомат». А вот привод у Suzuki Baleno Cross может быть только передний.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:00