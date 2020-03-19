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Актриса Наталья Бочкарева советует поклонникам в условиях коронавируса переосмыслить жизнь

Наталья Бочкарева на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, в котором рекомендует подписчикам провести с пользой время на карантине. Актриса советует в условиях коронавируса изолироваться от суеты и переосмыслить жизнь.
Актриса Наталья Бочкарева советует поклонникам в условиях коронавируса переосмыслить жизнь

Наталья Бочкарева подчеркнула, что каждый человек по-своему воспринимает произошедшую в мире ситуацию, выражая при этом различные эмоции. Для одних людей это повод для смеха, для других – для слез, а для третьих – время обвинять всех и вся. Также есть люди, разводящие панику, а есть те, кто сохраняет спокойствие и веру в скорейшее завершение пандемии коронавируса. Актриса отметила, что не призывает поклонников к каким-либо действиям или мыслям, но хочет посоветовать в этой ситуации принять то время, которое появилось при изоляции от привычной суеты, и заняться переосмысливанием своей жизни.

По мнению артистки, у каждого человека существуют жизненные моменты, на которые следует посмотреть с другой стороны и переосмыслить их. В окончании своей публикации Бочкарева пожелала всем провести это время с пользой, без паники и с заботой о себе и своих близких. Также актриса порекомендовала для профилактики инфекций каждое утро начинать с теплой воды с дольки чеснока.

Пользователи выразили благодарность Наталье Бочкаревой за ее рекомендации, заверив, что они не паникуют, и пожелали актрисе здоровья и всего хорошего. Некоторые в ответ на ее совет об употреблении воды с чесноком шутливо отметили, что таких людей будут обходить стороной «хуже коронавируса».

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:00

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