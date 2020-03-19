Актриса Наталья Бочкарева советует поклонникам в условиях коронавируса переосмыслить жизнь

Наталья Бочкарева подчеркнула, что каждый человек по-своему воспринимает произошедшую в мире ситуацию, выражая при этом различные эмоции. Для одних людей это повод для смеха, для других – для слез, а для третьих – время обвинять всех и вся. Также есть люди, разводящие панику, а есть те, кто сохраняет спокойствие и веру в скорейшее завершение пандемии коронавируса. Актриса отметила, что не призывает поклонников к каким-либо действиям или мыслям, но хочет посоветовать в этой ситуации принять то время, которое появилось при изоляции от привычной суеты, и заняться переосмысливанием своей жизни.По мнению артистки, у каждого человека существуют жизненные моменты, на которые следует посмотреть с другой стороны и переосмыслить их. В окончании своей публикации Бочкарева пожелала всем провести это время с пользой, без паники и с заботой о себе и своих близких. Также актриса порекомендовала для профилактики инфекций каждое утро начинать с теплой воды с дольки чеснока.Пользователи выразили благодарность Наталье Бочкаревой за ее рекомендации, заверив, что они не паникуют, и пожелали актрисе здоровья и всего хорошего. Некоторые в ответ на ее совет об употреблении воды с чесноком шутливо отметили, что таких людей будут обходить стороной «хуже коронавируса».