Звезда "Дом-2"Дарья Пынзарь всерьез боится поправиться на карантине





Буквально неделю назад Дарья отдыхала во Франции, позировала под белоснежными горами в одном купальнике и каталась на лыжах. По окончанию каникул пришлось возвращаться в реальность, в которой вовсю свирепствует вирусная инфекция. Так как девушка является ответственным человеком, она, в соответствии с требованиями, заперла себя в карантин, где со своими детьми занялась готовкой вкусной еды.Несколько дней назад бывшая участница телестройки поделилась новой фотографией. На снимке девушка вместе с сыном стоит перед кухонным столом, на котором разложено несколько десятков будущих домашних пельменей. По словам Пынзарь, всё времяпрепровождение во время нахождения на карантине заключается в готовке и поедании приготовленного. Девушка пообещала подписчикам с завтрашнего дня сломать систему и начать с зарядки.