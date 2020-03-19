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Звезда "Дом-2"Дарья Пынзарь всерьез боится поправиться на карантине

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь никогда не утаивала от своих поклонников, что является большим любителем вкусной пищи. Отдыхая недавно на горнолыжном курорте в Куршавеле, она рассказывала подписчикам насколько ей понравилась местная фермерская колбаса. Вернувшись на родину и оказавшись в самоизоляции, девушка стала активно запасаться пельменями.
Звезда "Дом-2"Дарья Пынзарь всерьез боится поправиться на карантине

Буквально неделю назад Дарья отдыхала во Франции, позировала под белоснежными горами в одном купальнике и каталась на лыжах. По окончанию каникул пришлось возвращаться в реальность, в которой вовсю свирепствует вирусная инфекция. Так как девушка является ответственным человеком, она, в соответствии с требованиями, заперла себя в карантин, где со своими детьми занялась готовкой вкусной еды.

Несколько дней назад бывшая участница телестройки поделилась новой фотографией. На снимке девушка вместе с сыном стоит перед кухонным столом, на котором разложено несколько десятков будущих домашних пельменей. По словам Пынзарь, всё времяпрепровождение во время нахождения на карантине заключается в готовке и поедании приготовленного. Девушка пообещала подписчикам с завтрашнего дня сломать систему и начать с зарядки.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:03

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