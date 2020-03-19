Новый флагман Redmi K30 Pro впервые засветился на официальном рендере

Выглядит новинка довольно стильно. Сразу же бросается в глаза тот факт, что производитель решил отдельно выделить клавишу блокировки и включения гаджета, поэтому она выполнена в красном цвете. При этом отмечается, что Redmi K30 Pro должен стать самым доступным смартфоном из тех, которые построены на базе SoC Snapdragon 865. Гаджет также получит быструю ОЗУ стандарта LPDDR5 и постоянный накопитель формата UFS 3.0. Ожидается также наличие поддержки быстрой зарядки мощностью до 33 Ватт.Дисплей Redmi K30 Pro, судя по ранее опубликованным данным, получит диагональ в 6,67 дюйма, а основная камера смартфона будет включать в себя четыре модуля с максимальным разрешением главного датчика в 64 мегапикселя.Примечательно, что немногим ранее глава Xiaomi Group China и гендиректор подразделения Redmi Лу Вейбин выступил с заявлением о том, что Redmi K30 Pro – это полноценный бескомпромиссный флагман, поэтому появления его доступной удешевленной версии на рынке ожидать не стоит.