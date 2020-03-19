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Новый флагман Redmi K30 Pro впервые засветился на официальном рендере

Авторитетный сетевой инсайдер Мукул Шарма опубликовал на своей страничке в сети микроблогов Twitter первый официальный рендер нового флагмана Redmi K30 Pro. В этот раз на изображении красуется устройство, корпус которого выполнен в перламутровом цвете.
Новый флагман Redmi K30 Pro впервые засветился на официальном рендере

Выглядит новинка довольно стильно. Сразу же бросается в глаза тот факт, что производитель решил отдельно выделить клавишу блокировки и включения гаджета, поэтому она выполнена в красном цвете. При этом отмечается, что Redmi K30 Pro должен стать самым доступным смартфоном из тех, которые построены на базе SoC Snapdragon 865. Гаджет также получит быструю ОЗУ стандарта LPDDR5 и постоянный накопитель формата UFS 3.0. Ожидается также наличие поддержки быстрой зарядки мощностью до 33 Ватт.

Дисплей Redmi K30 Pro, судя по ранее опубликованным данным, получит диагональ в 6,67 дюйма, а основная камера смартфона будет включать в себя четыре модуля с максимальным разрешением главного датчика в 64 мегапикселя.

Примечательно, что немногим ранее глава Xiaomi Group China и гендиректор подразделения Redmi Лу Вейбин выступил с заявлением о том, что Redmi K30 Pro – это полноценный бескомпромиссный флагман, поэтому появления его доступной удешевленной версии на рынке ожидать не стоит.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:40

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