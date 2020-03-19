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Эксперты назвали регионы России с самыми высокими зарплатами

Недавнее исследование Росстата позволило определить регионы России с самыми высокими зарплатами. По словам экспертов, больше всего получают жители Дальнего Востока и северных субъектов страны.

Подсчеты российских экономистов показали, что самая высокая заработная плата наблюдается на Чукотке, где сотрудникам в среднем выдают на руки около 106,8 тысяч рублей. Менее крупные суммы предоставляются жителям Ямало-Ненецкого АО 100,4 тысяч рублей. На третью позицию в рейтинге поставили Москву, где можно зарабатывать около 94 тысяч рублей. Следом за столицей шла Магаданская область с 92,9 тысяч рублей. А вот Ненецком АО ежемесячная получка достигает 86,8 тысяч рублей.

Специалист Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов говорит, что населению северных областей полагаются премии за сложные жилищные условия. Более того, распространенная в этом регионе вахтовая работа, связанная с добычей полезных ископаемых, часто считается высокооплачиваемой. В то же время, самая низкая зарплата отмечалась в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), и Ивановской области (27,3 тысячи рублей).

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Экономика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:50

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