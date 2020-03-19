Татьяна Брухунова о коронавирусе: "Я выбираю - жизнь"

На данный момент Татьяна Брухунова вместе с Евгением Петросяном отдыхает в Дубае. При этом знаменитости не комментируют совместный отпуск. Сегодня помощница юмориста опубликовала фотографию в брючном костюме и шапочке моряка. В комментарии Татьяна Брухунова заявила, что будет блокировать тех пользователей Сети, которые нагнетают панику по теме коронавируса и пишут всякую не нужную информацию под ее фотографиями. Помощница знаменитого юмориста считает, что каждый человек выбирает, как ему вести себя в той или иной ситуации. Также она написала: "Я выбираю - жизнь! Но с коррективами на конкретную ситуацию".Татьяна Брухунова заявила, что ей не сложно каждые 30 минут мыть руки или пользоваться антисептиком. В конце публикации помощница Евгения Петросяна пожелал всем пользователям Сети здоровья и хорошего настроения. Преданные поклонники согласились с ее словами и поставили множество лайков под постом.