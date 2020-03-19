Названы самые безопасные смартфоны 2020 года





При выборе самых безопасных устройств сотрудники ресурса изучали всех кандидатов по таким ключевым параметрам, как степень надежности биометрии и шифрования, аппаратной безопасности, доступности сервисов VPN, а также временные рамки рассылки исправлений с патчами безопасности. Из перечня изначально пришлось исключить все смартфоны, которые обладают лишь базовыми функциями по безопасности, которые они получают от стандартных мобильных платформ с общим аппаратным модулем безопасности от компании Qualcomm. В результате список лидеров оказался довольно предстказуемым.Так, самым безопасным гаджетом на современным рынке эксперты назвали Google Pixel 4 XL, далее следуют флагманы от двух крупнейших производителей: iPhone 11 Pro Max от американской Apple и Galaxy S20 Ultra от южнокорейской Samsung. Попал в рейтинг и криптосмартфон от компании Sirin Cyber под названием Finney.