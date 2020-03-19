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Названы самые безопасные смартфоны 2020 года

Специалисты популярного портала Gadget Hacks провели масштабное исследование, по итогам которого составили рейтинг самых безопасных с точки зрения защиты персональных данных пользователей смартфонов, доступных на рынке потребительской электроники в 2020 году. Этот список возглавили устройства от Google, Apple, Samsung и Sirin Cyber.

При выборе самых безопасных устройств сотрудники ресурса изучали всех кандидатов по таким ключевым параметрам, как степень надежности биометрии и шифрования, аппаратной безопасности, доступности сервисов VPN, а также временные рамки рассылки исправлений с патчами безопасности. Из перечня изначально пришлось исключить все смартфоны, которые обладают лишь базовыми функциями по безопасности, которые они получают от стандартных мобильных платформ с общим аппаратным модулем безопасности от компании Qualcomm. В результате список лидеров оказался довольно предстказуемым.

Так, самым безопасным гаджетом на современным рынке эксперты назвали Google Pixel 4 XL, далее следуют флагманы от двух крупнейших производителей: iPhone 11 Pro Max от американской Apple и Galaxy S20 Ultra от южнокорейской Samsung. Попал в рейтинг и криптосмартфон от компании Sirin Cyber под названием Finney.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:30

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