Названы самые безопасные смартфоны 2020 года
Специалисты популярного портала Gadget Hacks провели масштабное исследование, по итогам которого составили рейтинг самых безопасных с точки зрения защиты персональных данных пользователей смартфонов, доступных на рынке потребительской электроники в 2020 году. Этот список возглавили устройства от Google, Apple, Samsung и Sirin Cyber.
При выборе самых безопасных устройств сотрудники ресурса изучали всех кандидатов по таким ключевым параметрам, как степень надежности биометрии и шифрования, аппаратной безопасности, доступности сервисов VPN, а также временные рамки рассылки исправлений с патчами безопасности. Из перечня изначально пришлось исключить все смартфоны, которые обладают лишь базовыми функциями по безопасности, которые они получают от стандартных мобильных платформ с общим аппаратным модулем безопасности от компании Qualcomm. В результате список лидеров оказался довольно предстказуемым.
Так, самым безопасным гаджетом на современным рынке эксперты назвали Google Pixel 4 XL, далее следуют флагманы от двух крупнейших производителей: iPhone 11 Pro Max от американской Apple и Galaxy S20 Ultra от южнокорейской Samsung. Попал в рейтинг и криптосмартфон от компании Sirin Cyber под названием Finney.
При выборе самых безопасных устройств сотрудники ресурса изучали всех кандидатов по таким ключевым параметрам, как степень надежности биометрии и шифрования, аппаратной безопасности, доступности сервисов VPN, а также временные рамки рассылки исправлений с патчами безопасности. Из перечня изначально пришлось исключить все смартфоны, которые обладают лишь базовыми функциями по безопасности, которые они получают от стандартных мобильных платформ с общим аппаратным модулем безопасности от компании Qualcomm. В результате список лидеров оказался довольно предстказуемым.
Так, самым безопасным гаджетом на современным рынке эксперты назвали Google Pixel 4 XL, далее следуют флагманы от двух крупнейших производителей: iPhone 11 Pro Max от американской Apple и Galaxy S20 Ultra от южнокорейской Samsung. Попал в рейтинг и криптосмартфон от компании Sirin Cyber под названием Finney.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 11:30