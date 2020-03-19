Актриса Яна Поплавская рассказала, что семья помогает ей справляться с трудностями

«Лучше всего, когда с семье семь Я. Каждый член семьи - это вы. На данный момент в мире происходит что-то непонятное и необходимо помнить о поддержке любимых людей. Вы друг другу нужны. Счастья и любви в ваши дома», - подписала публикацию знаменитость.

Яна Поплавская отмечает, в трудные моменты лучше всего посвятить своё время любимым людям, помогать им и поддерживать. Артистка поделилась фотографией, на которой предстала со своим гражданским супругом Евгением Яковлевым. Она выразила ему слова благодарности и сообщила, что он является для неё опорой при любых обстоятельствах. Актриса также отметила, что в семье должна царить гармония.Поклонники, в свою очередь, поблагодарили Поплавскую за слова поддержки и отметили, что очень важно сейчас сплотиться и не поддаваться панике. "Яна, вы всегда найдёте нужные слова, те которые необходимы в этот момент! Благодарю! Будьте здоровы и счастливы!", - прокомментировала одна из подписчиц актрисы.Стоит отметить, ранее появилась информация о предстоящей свадьбе Яны Поплавской с Евгением Яковлевым. Праздник, предварительно, намечен на весну 2020 года.