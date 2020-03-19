Эксперт оценил вероятность появления домашних тестов на коронавирус





«Тест заключается в том, чтобы проверить наличие в организме человека РНК самого вируса. В этом случае существует сразу две важные проблемы. Во-первых, подобные тесты довольно сложны, чтобы их можно было провести в домашних условиях», - приводит слова ученого агентство «РИА Новости». Кроме того, по словам Гельфанда, теоретически существование подобной тест-системы можно было бы представить, однако в этом случае сам тест получится запредельно дорогим и будет недоступен большинству.«Придется практически создать небольшую домашнюю лабораторию. В нынешних условиях ничего такого не существует. Кроме того, в качестве пробы берется мазок из носа, при этом вирус после начала заболевания часто уже перемещается в легкие», - добавил ученый.