Анна Хилькевич о коронавирусе: "Это происходит для очистки земли и экологии"

Анна Хилькевич любит общаться со своими фанатами на разные темы. Недавно актриса решила поговорить с ними о коронавирусе. Знаменитость написала, что все в нашей Вселенной происходит не просто так. Анна Хилькевич уверена, что через какое-то время люди поймут для чего дан этот непростой этап. Артистка призналась, что ей больше всего импонирует мысль о том, что все это происходит для очистки земли. Знаменитость уточнила, что говорит в первую очередь про экологию, ведь в каналах Венеции появилась рыба, состояние воздуха улучшилось, выбросы в атмосферу сократились, семьи сближаются, дети видят своих родителей и мужья жён. Также она написала: "Все притормозились в этом бешеном ритме 21 века".Анна Хилькевич считает, что сейчас время, когда нужно остановиться и подумать о своём духовном существовании. В конце она пожелала всем хорошего настроения и здоровья, особо отметив, что карантин повышает рождаемость детей.