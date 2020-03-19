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Анна Хилькевич о коронавирусе: "Это происходит для очистки земли и экологии"

Анна Хилькевич в своем Instagram-аккаунте разместила новую фотографию, сделанную в лифте. В комментарии знаменитость сообщила, что коронавирус происходит для очистки земли и экологии.
Анна Хилькевич о коронавирусе: "Это происходит для очистки земли и экологии"

Анна Хилькевич любит общаться со своими фанатами на разные темы. Недавно актриса решила поговорить с ними о коронавирусе. Знаменитость написала, что все в нашей Вселенной происходит не просто так. Анна Хилькевич уверена, что через какое-то время люди поймут для чего дан этот непростой этап. Артистка призналась, что ей больше всего импонирует мысль о том, что все это происходит для очистки земли. Знаменитость уточнила, что говорит в первую очередь про экологию, ведь в каналах Венеции появилась рыба, состояние воздуха улучшилось, выбросы в атмосферу сократились, семьи сближаются, дети видят своих родителей и мужья жён. Также она написала: "Все притормозились в этом бешеном ритме 21 века".

Анна Хилькевич считает, что сейчас время, когда нужно остановиться и подумать о своём духовном существовании. В конце она пожелала всем хорошего настроения и здоровья, особо отметив, что карантин повышает рождаемость детей.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:20

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