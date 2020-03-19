Мэтью Макконахи обратился к человечеству с призывом сплотиться в борьбе с коронавирусом



because every red light eventually turns green pic.twitter.com/x05GuITW4J — Matthew McConaughey (@McConaughey) March 17, 2020

На опубликованных кадрах Мэтью Макконахи призывает поклонников стараться беречь себя и своих родных, избегать паники и паранойи. «У нас с вами появился общий враг – коронавирус. У этого врага нет пола, расы, лица. Всем мы хотим его победить и обязательного этого добьемся», - утверждает актер. Он также добавил, что на данный момент у всего человечества есть уникальный шанс сплотиться и выйти из пандемии в таком состоянии, которого не было никогда прежде.«Помните, каждый красный свет однажды превращается в зеленый», - многозначительно подчеркнул артист.