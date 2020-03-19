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Мэтью Макконахи обратился к человечеству с призывом сплотиться в борьбе с коронавирусом

Известный американский актер Мэтью Макконахи опубликовал на своей страничке в сети микроблогов Twitter небольшое видеообращение. В этом ролике звезда Голливуда призывает мировую общественность и человечество сплотиться для борьбы с общим врагом – коронавирусом нового типа.
Мэтью Макконахи обратился к человечеству с призывом сплотиться в борьбе с коронавирусом

На опубликованных кадрах Мэтью Макконахи призывает поклонников стараться беречь себя и своих родных, избегать паники и паранойи. «У нас с вами появился общий враг – коронавирус. У этого врага нет пола, расы, лица. Всем мы хотим его победить и обязательного этого добьемся», - утверждает актер. Он также добавил, что на данный момент у всего человечества есть уникальный шанс сплотиться и выйти из пандемии в таком состоянии, которого не было никогда прежде.

«Помните, каждый красный свет однажды превращается в зеленый», - многозначительно подчеркнул артист.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:10

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