Мэтью Макконахи обратился к человечеству с призывом сплотиться в борьбе с коронавирусом
Известный американский актер Мэтью Макконахи опубликовал на своей страничке в сети микроблогов Twitter небольшое видеообращение. В этом ролике звезда Голливуда призывает мировую общественность и человечество сплотиться для борьбы с общим врагом – коронавирусом нового типа.
На опубликованных кадрах Мэтью Макконахи призывает поклонников стараться беречь себя и своих родных, избегать паники и паранойи. «У нас с вами появился общий враг – коронавирус. У этого врага нет пола, расы, лица. Всем мы хотим его победить и обязательного этого добьемся», - утверждает актер. Он также добавил, что на данный момент у всего человечества есть уникальный шанс сплотиться и выйти из пандемии в таком состоянии, которого не было никогда прежде.
«Помните, каждый красный свет однажды превращается в зеленый», - многозначительно подчеркнул артист.
На опубликованных кадрах Мэтью Макконахи призывает поклонников стараться беречь себя и своих родных, избегать паники и паранойи. «У нас с вами появился общий враг – коронавирус. У этого врага нет пола, расы, лица. Всем мы хотим его победить и обязательного этого добьемся», - утверждает актер. Он также добавил, что на данный момент у всего человечества есть уникальный шанс сплотиться и выйти из пандемии в таком состоянии, которого не было никогда прежде.
«Помните, каждый красный свет однажды превращается в зеленый», - многозначительно подчеркнул артист.
because every red light eventually turns green pic.twitter.com/x05GuITW4J— Matthew McConaughey (@McConaughey) March 17, 2020
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 12:10