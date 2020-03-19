Ургант высмеял ажиотаж среди россиян на туалетную бумагу





В прологе шоу «Вечерний Ургант» телеведущий решил пошутить над людьми, которые слишком активно приобретают продукты и средства гигиены из-за распространения COVID-19. Актер и режиссер Григорий Добрыгин в ходе скетча вручил шоумену чемодан, в котором оказалось четыре рулона туалетной бумаги. Ургант с насмешкой спросил своего коллегу, почему её так мало и добавил: «Ладно, сегодня продержусь, завтра будем решать».За последние несколько дней жители многих стран, пораженных коронавирусом, начали массово закупаться товарами первой необходимости. Они включали в себя крупы, консервы и другие бытовые предметы. Соцработник из Израиля Влад Роднянский объяснил подобное аномальное поведение и панику необходимостью чувствовать себя уверенным в завтрашнем дне. Неизвестная опасность в лице патогена вынуждает людей искать способы, которые позволили получить ощущение безопасности.