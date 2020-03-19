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Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель пошла купаться прямо с накладным животом

Звезда скандального реалити-проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель пытается сделать все, чтобы убедить окружающих в том, что ее беременность настоящая. Так, на этот раз, она, прилетев на Сейшелы, пошла купаться в океан с накладным животом.

Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель пошла купаться прямо с накладным животом

Как ни старалась звезда проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель сделать все, чтобы обмануть своих фанатов, но у нее все равно ничего не вышло. Самые дотошные не стали верить Ольге и не досчитались на ее животе родинок, которых до этого было огромное количество. Кроме того, они отметили, что ее пупок выглядит как-то неестественно.

Пользователи соцсетей даже нашли накладку, которую участница реалити «Дом-2» Ольга Рапунцель использует. Они утверждают, что она была куплена на одном из китайских сайтов и задаются лишь одним вопросом, а насколько долго девушка будет водить всех окружающих за нос.


Есть и те, кто утверждает, что если бы он был настоящим, то с таким большим животом звезду проекта «Дом-2» Ольгу Рапунцель вряд ли бы пустили на борт самолета. Кроме того, говорят и об эпидемиологической ситуации, которая также вполне могла повлиять на перелет в положении.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:28

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