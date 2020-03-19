Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель пошла купаться прямо с накладным животом





Как ни старалась звезда проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель сделать все, чтобы обмануть своих фанатов, но у нее все равно ничего не вышло. Самые дотошные не стали верить Ольге и не досчитались на ее животе родинок, которых до этого было огромное количество. Кроме того, они отметили, что ее пупок выглядит как-то неестественно.Пользователи соцсетей даже нашли накладку, которую участница реалити «Дом-2» Ольга Рапунцель использует. Они утверждают, что она была куплена на одном из китайских сайтов и задаются лишь одним вопросом, а насколько долго девушка будет водить всех окружающих за нос.Есть и те, кто утверждает, что если бы он был настоящим, то с таким большим животом звезду проекта «Дом-2» Ольгу Рапунцель вряд ли бы пустили на борт самолета. Кроме того, говорят и об эпидемиологической ситуации, которая также вполне могла повлиять на перелет в положении.