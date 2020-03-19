Доктор Анча Баранова сообщает о повторном проявлении коронавируса после выписывания пациентов





В Японии пациентка, переболевшая коронавирусом, прошла повторный тест через некоторое время и он оказался позитивным. Анча Баранова утверждает, что это могло произойти из-за ошибки первого теста. Однако полученная информация из Китая показывает, до 14% людей, выписанных из клиники с двумя негативными тестами, прошли его снова и он оказался позитивным. Медик объясняет это тем, что человек не излечивается до конца, а остается инфицированным в течение продолжительного времени.Специалист рассказала, до недавнего времени человек, выглядевший здоровым после инфекции, находился на карантине - потом проходил два теста, и при отрицательном результате, он мог идти домой. "Три позитивных теста не стоит игнорировать, по этой причине в Китае пациенты сидят на карантине не 7 дней после того, как проходят симптомы заболевания, а 2 недели, также им необходимо пройти 3 теста, которые должны иметь негативный результат", - заявила эксперт. На данный момент не точно, однако, судя по всему, повторного заражения нет, поскольку у инфекции очень замедленный выход из организма.