Денис Мокроусов об отношениях с матерью Алены Рапунцель: "Она нам очень помогает"

«Мы прекрасно живём вместе, всё у нас отлично, никаких разногласий, никаких стычек с Татьяной Владимировной», – поделился Денис Мокроусов.

«Мама очень нам помогает, нам с Аленой это большой плюс. Я ещё очень неопытен во многих вещах с ребёнком. А в быту мы и сами справляемся», – подытожил избранник Алены Савкиной.





В разговоре с журналистами Денис Мокроусов отметил, что отношения между ним и Татьяной Григорьевской очень хорошие. Она во многом помогает влюбленным, ведь он достаточно неопытен в вопросах воспитания детей, к тому же мать Алены Савкиной ведет вместе с дочерью и ее избранником быт, что не будет лишним.Участник реалити-шоу "Спаси свою любовь" больше не хочет, чтобы потенциальная теща переехала и жила отдельно, он рад, что женщина всегда находится рядом.