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Денис Мокроусов об отношениях с матерью Алены Рапунцель: "Она нам очень помогает"

Участник проекта "Дом-2" Денис Мокроусов только недавно готов был покинуть реалити-шоу навсегда, ведь ему не нравилась мать Алены Рапунцель Татьяна Владимировна Григорьевская. Тем не менее, сейчас, видимо, ситуация кардинально поменялась, ведь молодой человек утверждает, что у них с женщиной прекрасные отношения, она во многом помогает влюбленным.
Денис Мокроусов об отношениях с матерью Алены Рапунцель: "Она нам очень помогает"

В разговоре с журналистами Денис Мокроусов отметил, что отношения между ним и Татьяной Григорьевской очень хорошие. Она во многом помогает влюбленным, ведь он достаточно неопытен в вопросах воспитания детей, к тому же мать Алены Савкиной ведет вместе с дочерью и ее избранником быт, что не будет лишним.
«Мы прекрасно живём вместе, всё у нас отлично, никаких разногласий, никаких стычек с Татьяной Владимировной», – поделился Денис Мокроусов.


Участник реалити-шоу "Спаси свою любовь" больше не хочет, чтобы потенциальная теща переехала и жила отдельно, он рад, что женщина всегда находится рядом.
«Мама очень нам помогает, нам с Аленой это большой плюс. Я ещё очень неопытен во многих вещах с ребёнком. А в быту мы и сами справляемся», – подытожил избранник Алены Савкиной.

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Добавил: Joker Сегодня, 11:20

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