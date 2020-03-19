Раскрыты особенности и характеристики Sony PlayStation 5





Как рассказали представители компании, консоль основана на 8-ядерном процессоре AMD, построенном на архитектуре Zen 2 и имеющем тактовую частоту 3,5 ГГц. В качестве видеокарты в приставке будет использоваться ускоритель AMD RDNA 2, мощность которого составляет более 10 терафлопс. Также PlayStation 5 получит 16 гигабайт оперативной памяти стандарта GDDR и кастомный высокоскоростной твердотельный накопитель емкостью 825 Гб. Примечательно, что от оптического привода консоль окончательно не избавилась – в ней сохранился дисковод стандарта Blu-Ray 4K UHD.Как отметил главный инженер проекта Марк Церни, разработчики игр обратились в компанию с просьбой перейти на использование именно твердотельных накопителей. При этом, встроенную в приставку память пользователь при необходимости сможет заменить или обновить, воспользовавшись любым другим диском формата NVMe. По словам представителя Sony, благодаря применению таких накопителей консоль сможет загружать 2 Гб данных за 0,25 секунды, поэтому PlayStation 5 позволит геймерам полностью забыть о таком явлении, как загрузочный экран.