АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Рак толстой кишки развивается по-разному у женщин и…
EUR 84.89 USD 77.21
Курс валют на 19.03.2020

Ольга Бузова запустила новый флешмоб с мытьем рук

Популярная певица Ольга Бузова решила поддержать меры, которые направлены на борьбу с коронавирусом. Основной способ избежать заражения вирусом - это соблюдать гигиену. На своей странице в социальной сети Instagram телеведущая «Дом-2» выложила видеоролик, в котором она показывает как надо тщательно мыть руки.
Ольга Бузова запустила новый флешмоб с мытьем рук

Ольга Бузова написала под видео, что в нынешнем положении необходимо себя беречь. Совершенно не нужно разводить панику, а стоит с вниманием отнестись к собственному здоровью. Как она напомнила подписчикам, громкие слова очень часто скрывают обычные действия и основной способ профилактики - это частое мытье рук.

Комментаторы широко поддержали начинания известной исполнительницы. Одни выражали ей благодарность за важное напоминание, другие подчеркивали, что врачи рекомендуют также мыть лицо. Третьи смеялись, что инфекция приучит людей мыть руки чаще, чем требовали родители в детстве.

Напомним, что это уже второй ролик звезды, который посвящен коронавирусной инфекции. Недавно она вместе со своим молодым человеком Давидом Манукяном сняла юмористическое видео, посвящённое панической скупке туалетной бумаги в магазинах.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Зомбиапокалипсис зашел на ура»: Виктория Боня назвала причину пандемии…
Мэтью Макконахи обратился к человечеству с призывом сплотиться в борьбе с…
Участник проекта "Дом-2" Даниил Сахнов: "За Периметром Татьяну Строкову бросил новый…
Suzuki обновила популярный хэтчбек Baleno, превратив его в…
Эксперты назвали регионы России с самыми высокими…
Марина Африкантова рассказала о жизни участников "Дома-2" на яхте на Сейлшелах: "Жара очень сильно…
Новый флагман Redmi K30 Pro впервые засветился на официальном…
Названы самые безопасные смартфоны 2020…
Денис Мокроусов об отношениях с матерью Алены Рапунцель: "Она нам очень…
Ольга Бузова запустила новый флешмоб с мытьем…
Звезда "Дом-2"Дарья Пынзарь всерьез боится поправиться на…
Доктор Анча Баранова сообщает о повторном проявлении коронавируса после выписывания…
Раскрыты особенности и характеристики Sony PlayStation…
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель пошла купаться прямо с накладным…
Ургант высмеял ажиотаж среди россиян на туалетную…
Эпатажная Алена Водонаева может вернуться на проект…
Samsung вскоре анонсирует выпуск нового планшета Galaxy Tab A…
Актера из сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова задержали за нападение на…
Нелли Ермолаева в черном боди призвала поклонников не трогать лицо руками: "Поднимаем друг другу…
Инфекционист рассказал об альтернативе медицинской…
Учёные : Музыка способна помочь справиться с болью в сердце…
Певице Елене Темниковой в Швейцарии вкололи жир из живота в…
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров: «Теперь я не только дрессировщик…
Последние новости о коронавирусе: В Ухани за сутки не выявлено ни одного…
Медики рассказали, почему коронавирус тяжело переносится у молодых…
«Словно 35 лет»: Лариса Долина резко…
Эксперты составили ТОП-10 лучших кроссоверов для «комфортного…
"На мою короткую длину нарастили такую гриву": Звезда "Дом-2" Ирина Пинчук сменила…
Просмотреть все новости