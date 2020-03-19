Ольга Бузова запустила новый флешмоб с мытьем рук





Ольга Бузова написала под видео, что в нынешнем положении необходимо себя беречь. Совершенно не нужно разводить панику, а стоит с вниманием отнестись к собственному здоровью. Как она напомнила подписчикам, громкие слова очень часто скрывают обычные действия и основной способ профилактики - это частое мытье рук.Комментаторы широко поддержали начинания известной исполнительницы. Одни выражали ей благодарность за важное напоминание, другие подчеркивали, что врачи рекомендуют также мыть лицо. Третьи смеялись, что инфекция приучит людей мыть руки чаще, чем требовали родители в детстве.Напомним, что это уже второй ролик звезды, который посвящен коронавирусной инфекции. Недавно она вместе со своим молодым человеком Давидом Манукяном сняла юмористическое видео, посвящённое панической скупке туалетной бумаги в магазинах.