Эпатажная Алена Водонаева может вернуться на проект "Дом-2"





На проекте "Дом-2" между Аленой Водонаевой и Степаном Меньщиковым завязался бурный роман, но до свадьбы молодые люди так и не дошли. Тем не менее, о своей экс-избраннице шоумен всегда отзывается с теплом в сердце, отмечая, что Водонаева является невероятно сексуальной девушкой, при этом умной и красивой.Придя на проект "Дом-2" снова, Степан Меньщиков практически не скрывает своих амбиций - он хочет занять место телеведущего. Однако конкуренцию ему может составить журналистка, ведь по слухам, Алене Водонаевой тоже предлагали вернуться на какой-то период в Периметр, а потому не исключено, что она станет новой соведущей на реалити-шоу.