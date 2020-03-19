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Эпатажная Алена Водонаева может вернуться на проект "Дом-2"

Как ни странно, организаторы проекта "Дом-2" решили вернуть в Периметр бывших участников, среди которых уже оказались Степан Меньщиков со своей беременной женой и Николай Должанский. Теперь же в Сети появились слухи, что контракт предложили и эпатажной экс-проектантке Алене Водонаевой.
Эпатажная Алена Водонаева может вернуться на проект "Дом-2"

На проекте "Дом-2" между Аленой Водонаевой и Степаном Меньщиковым завязался бурный роман, но до свадьбы молодые люди так и не дошли. Тем не менее, о своей экс-избраннице шоумен всегда отзывается с теплом в сердце, отмечая, что Водонаева является невероятно сексуальной девушкой, при этом умной и красивой.

Придя на проект "Дом-2" снова, Степан Меньщиков практически не скрывает своих амбиций - он хочет занять место телеведущего. Однако конкуренцию ему может составить журналистка, ведь по слухам, Алене Водонаевой тоже предлагали вернуться на какой-то период в Периметр, а потому не исключено, что она станет новой соведущей на реалити-шоу.

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Добавил: Joker Сегодня, 09:57

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