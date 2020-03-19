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Samsung вскоре анонсирует выпуск нового планшета Galaxy Tab A 8.4

Пользователи Сети недавно смогли оценить первые рендеры будущего Galaxy Tab A 8.4. Инсайдеры говорят, что Samsung вскоре анонсирует выпуск нового планшета.

Новые изображения Samsung Galaxy Tab A 8.4 были опубликованы в соцсети Twitter надежным инсайдером Эваном Блассом. Стоит отметить, что утечка также включает в себя перечень ключевых аппаратных функций. Эти обновленные планшеты 2020 года оснастят лотком для карты SIM/microSD с левой стороны корпуса, а лицевая панель над дисплеем получит динамик и фронтальную 5-мегапиксельную камеру. А вот сзади расположился 8-мегапиксельный объектив с автофокусом.

Что касается технических характеристик, то работу 8,4-дюймового экрана с разрешением 1920×1200 пикселей будет поддерживать процессор Exynos 7904 с 8 ядрами и 3 Гб ОЗУ. В комплектацию также включены 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью microSD. Известно, что в будущем планируется выпустить вариант с поддержкой сотовых сетей 4G/LTE и адаптеров беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac с Bluetooth 5.0. Наконец, покупатели получат батарею, ёмкостью 5000 мАч. Стоимость и дата выхода новинки пока не разглашаются.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:50

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