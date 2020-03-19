Нелли Ермолаева в черном боди призвала поклонников не трогать лицо руками: "Поднимаем друг другу настроение"
Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева на своей странице в Instagram разместила фотографию, где предстала в черном боди. Брюнетка хотела привлечь внимание поклонников к рекомендациям ВОЗ по защите от коронавируса, а также призвала их не трогать лицо руками.
Нелли Ермолаева после расставания с мужем охотно делится с подписчиками подробностями своей жизни. Экс-участница реалити-шоу много времени проводит с сыном Мироном, особенно в период всеобщего карантина на фоне пандемии коронавируса. Звезда разместила в Instagram новый снимок, который показался фанатам очень "горячим".
На фото Нелли Ермолаева стоит в черном облегающем боди и кусает ноготь. При этом в комментариях звезда проекта "Дом-2" призвала своих фанатов не трогать лицо руками, а также не пренебрегать методами профилактики и советами от ВОЗ по борьбе с коронавирусом COVID-19.
За считанные минуты публикация набрала множество комментариев и одобрительных лайков, многие поблагодарили бывшую проектантку за то, что она обращает внимание на важные проблемы, и пообещали следовать советам звезды.
Нелли Ермолаева после расставания с мужем охотно делится с подписчиками подробностями своей жизни. Экс-участница реалити-шоу много времени проводит с сыном Мироном, особенно в период всеобщего карантина на фоне пандемии коронавируса. Звезда разместила в Instagram новый снимок, который показался фанатам очень "горячим".
На фото Нелли Ермолаева стоит в черном облегающем боди и кусает ноготь. При этом в комментариях звезда проекта "Дом-2" призвала своих фанатов не трогать лицо руками, а также не пренебрегать методами профилактики и советами от ВОЗ по борьбе с коронавирусом COVID-19.
За считанные минуты публикация набрала множество комментариев и одобрительных лайков, многие поблагодарили бывшую проектантку за то, что она обращает внимание на важные проблемы, и пообещали следовать советам звезды.