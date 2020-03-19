Актера из сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова задержали за нападение на врача





Сообщается, что в момент совершения преступления актер находился в нетрезвом состоянии. Артист позволил себе нецензурные выражения в адрес медиков, после чего нанес одному из них удар. Когда к месту происшествия прибыли стражи порядка, Емельянов принялся оскорблять и их, утверждает источник агентства.Стоит отметить, что Кирилл Емельянов получил широкую известность не только благодаря роли в сериале «Кадетство», но и съемкам в популярном детском киножурнале «Ералаш». На данный момент он остается актером, играет в кино и на театральной сцене.