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Актера из сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова задержали за нападение на врача

Российский актер Кирилл Емельянов, хорошо знакомый широкой публике по роли в популярном сериале «Кадетство» был задержан за нападение на врача скорой помощи и оскорбительные высказывания в адрес сотрудников полиции. Такие данные приводятся в публикации агентства ТАСС со ссылкой на неназванные источники в органах правопорядка.
Актера из сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова задержали за нападение на врача

Сообщается, что в момент совершения преступления актер находился в нетрезвом состоянии. Артист позволил себе нецензурные выражения в адрес медиков, после чего нанес одному из них удар. Когда к месту происшествия прибыли стражи порядка, Емельянов принялся оскорблять и их, утверждает источник агентства.

Стоит отметить, что Кирилл Емельянов получил широкую известность не только благодаря роли в сериале «Кадетство», но и съемкам в популярном детском киножурнале «Ералаш». На данный момент он остается актером, играет в кино и на театральной сцене.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:43

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