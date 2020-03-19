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Инфекционист рассказал об альтернативе медицинской маске

Альтернативным вариантом при отсутствии одноразовой медицинской маски может стать обычная марлевая повязка, которую можно сделать самостоятельно. Об этом рассказал глава НИЦ по лечению и профилактике вирусных инфекций, опытный аллерголог, инфекционист и иммунолог Георгий Викулов.
Инфекционист рассказал об альтернативе медицинской маске

«С помощью бинта можно быстро сделать временную маску, часто так поступают в военно-полевых условиях, если одноразовых медицинских масок не хватает», - приводит слова специалиста пресса. Кроме того, как отмечает Викулов, изготовленная своими руками маска тоже должна быть одноразовой, поэтому использовать ее также желательно не дольше пары часов. В то же время, такую маску совсем не обязательно пропитывать разного рода эфирными маслами или прополисом, как это рекомендуют в социальных сетях.

Кроме всего прочего, эксперт настоятельно советует обеспокоиться в том числе и о защите глаз, поскольку инфекция способна попасть в организм в том числе и через слизистую оболочку в органах зрения.

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Наука / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:37

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