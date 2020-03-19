Инфекционист рассказал об альтернативе медицинской маске





«С помощью бинта можно быстро сделать временную маску, часто так поступают в военно-полевых условиях, если одноразовых медицинских масок не хватает», - приводит слова специалиста пресса. Кроме того, как отмечает Викулов, изготовленная своими руками маска тоже должна быть одноразовой, поэтому использовать ее также желательно не дольше пары часов. В то же время, такую маску совсем не обязательно пропитывать разного рода эфирными маслами или прополисом, как это рекомендуют в социальных сетях.Кроме всего прочего, эксперт настоятельно советует обеспокоиться в том числе и о защите глаз, поскольку инфекция способна попасть в организм в том числе и через слизистую оболочку в органах зрения.