Учёные : Музыка способна помочь справиться с болью в сердце человека





Учёные предложили 350 пациентам, имеющим диагноз сердечный приступ и ранняя постинфарктная стенокардия, принять участие в исследовании. Половина из них выполняла стандартное предписание врача, остальные — регулярно прослушивали музыкальные композиции в дополнение к обычным процедурам. Участники из «музыкальной» группы заранее прошли тест, позволяющий узнать о музыкальном жанре, влияющем на их успокоение. Также эксперты установили темп и тональность музыки персонально для каждого испытуемого. Далее участники прослушивали прописанные им музыкальные композиции в течение 30 минут ежедневно.При этом они должны были расслабиться и закрыть глаза. Данный режим испытуемые должны были соблюдать в течении 7 лет, отмечая свои ощущения в журнале. В результате исследования оказалось, что добровольцы, которые систематически слушали музыкальные композиции, меньше страдали от последствий сердечного приступа. Их степень тревожности была на треть ниже, а признаки стенокардии выражались реже, чем у пациентов, использующих стандартную постинфарктную терапию. Также было отмечено, в «музыкальной» группе уменьшилась частота и интенсивность проявления расстройств в работе сердца: сердечная недостаточность возникала на 18% реже, частота рецидивов инфаркта оказалась ниже на 23%, и даже летальный исход от сердечных заболеваний был меньше на 16%.Учёные сделали вывод, что музыка способна помочь пациентам снять боль и справиться с заболеванием полого мышечного органа.