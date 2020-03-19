Последние новости о коронавирусе: В Ухане за сутки не выявлено ни одного заразившегося





Число инфицированных COVID-19 во всем мире за прошедшие сутки достигло 219,3 тысяч человек, в то время как ВОЗ сообщает о 8,9 тысячи летальных случаев. По предварительной информации, в эпицентре пандемии в китайской провинции Хубэй и городе Ухань впервые не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом. Более того, представители Всемирной организации здравоохранения говорят о начале первых тестов вакцины против патогена. По словам главы организации, это «невообразимое достижение».В то же время государства мира продолжают вводить новые ограничения для противодействия коронавирусу. К примеру, в США приостановили выдачу американских виз для всех иностранных граждан, а концерны General Motors, Ford и Fiat Chrysler временно закрывают все свои предприятия на территории страны. Стоит отметить, что «Аэрофлот» уже отменил отменил рейсы в Вашингтон, Лос-Анджелес, Майами, Дубай и Лиссабон до 30 апреля. Также власти России опровергли информацию о введении комендантского часа в Москве, которую начали распространять в соцсетях.