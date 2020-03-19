АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Рак толстой кишки развивается по-разному у женщин и…
EUR 84.89 USD 77.21
Курс валют на 19.03.2020

Певице Елене Темниковой в Швейцарии вкололи жир из живота в щеки

В 2019 году известная российская певица Елена Темникова впервые рассказал о проблемах со здоровьем из-за заболевания щитовидной железы, которые отразились на ее лице в виде высыпаний. Избавиться от этого эффекта артистке удалось только недавно благодаря стараниям швейцарских медиков.
Певице Елене Темниковой в Швейцарии вкололи жир из живота в щеки

Как рассказала 34-летняя артистка, ей пришлось избавляться от неприятных рытвин на коже лица, которые появились из-за заболевания эндокринной системы. Елена Темникова также отметила, что она устала бороться с этими шрамами, а потому решилась на весьма необычную процедуру. «Мне в Швейцарии посоветовали взять немного жира из области живота, очистить его, извлечь мои же стволовые клетки и вколоть в щеки. Процедуру сделали. Шрамы ушли совсем немного, но щеки налились жиром до такой степени, что мне словно 18 лет. Как сказал доктор, пять лет теперь не буду стареть», - объяснила она.

Знаменитость также добавила, что это единственное хирургическое вмешательство, которое она когда-либо себе позволяла. «Когда-то давно я хотела избавиться от, как мне казалось, чрезмерно большого носа. Но сейчас я себя люблю. Мне нравится в себе все, даже мои шрамы», - рассказала Темникова.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:21

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель пошла купаться прямо с накладным…
Ургант высмеял ажиотаж среди россиян на туалетную…
Эпатажная Алена Водонаева может вернуться на проект…
Samsung вскоре анонсирует выпуск нового планшета Galaxy Tab A…
Актера из сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова задержали за нападение на…
Нелли Ермолаева в черном боди призвала поклонников не трогать лицо руками: "Поднимаем друг другу…
Инфекционист рассказал об альтернативе медицинской…
Учёные : Музыка способна помочь справиться с болью в сердце…
Певице Елене Темниковой в Швейцарии вкололи жир из живота в…
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров: «Теперь я не только дрессировщик…
Последние новости о коронавирусе: В Ухани за сутки не выявлено ни одного…
Медики рассказали, почему коронавирус тяжело переносится у молодых…
«Словно 35 лет»: Лариса Долина резко…
Эксперты составили ТОП-10 лучших кроссоверов для «комфортного…
"На мою короткую длину нарастили такую гриву": Звезда "Дом-2" Ирина Пинчук сменила…
Ольга Бузова и Давид Манукян высмеяли панику вокруг…
Мама Екатерины Богдановой придет на "Дом-2" благословить брак с…
Ученые: Дезинфекторы на основе этилового спирта эффективно уничтожают…
Милош Бикович назвал секс без любви слабостью и упадком нравственных…
Аллерголог-иммунолог Надежда Логина: Самолечение витаминами вредит организму…
Оксана Самойлова о сыне и алкогольной зависимости Джигана: «Счастье и горе смешались в моей…
Эксперты составили ТОП-5 подержанных внедорожников для новичков не дороже 100 тысяч…
Эксперты назвали наиболее неожиданные места обитания вирусов и…
Apple оснастит iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max…
Сергей Лазарев разочарован отменой «Евровидения» из-за ситуации с коронавирусом: "Надеялся на другое решение…
Последняя супруга писателя Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова посмертно призналась ему в…
Apple увеличила объём памяти в Mac mini и изменила цену…
Участники группы Little Big поддержали отмену “Евровидения-2020”: "Решение является единственно…
Просмотреть все новости