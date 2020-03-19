Певице Елене Темниковой в Швейцарии вкололи жир из живота в щеки





Как рассказала 34-летняя артистка, ей пришлось избавляться от неприятных рытвин на коже лица, которые появились из-за заболевания эндокринной системы. Елена Темникова также отметила, что она устала бороться с этими шрамами, а потому решилась на весьма необычную процедуру. «Мне в Швейцарии посоветовали взять немного жира из области живота, очистить его, извлечь мои же стволовые клетки и вколоть в щеки. Процедуру сделали. Шрамы ушли совсем немного, но щеки налились жиром до такой степени, что мне словно 18 лет. Как сказал доктор, пять лет теперь не буду стареть», - объяснила она.Знаменитость также добавила, что это единственное хирургическое вмешательство, которое она когда-либо себе позволяла. «Когда-то давно я хотела избавиться от, как мне казалось, чрезмерно большого носа. Но сейчас я себя люблю. Мне нравится в себе все, даже мои шрамы», - рассказала Темникова.