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Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров: «Теперь я не только дрессировщик Шантика»

Несколько день назад телеведущая Ксения Бородина вернулась с лыжного курорта в Куршавеле, где отмечала день своего рождения с супругом и друзьями. Так как во Франции большое количество зараженных новым вирусом, после приезда Ксения и её муж должны выдержать домашний карантин в течении двух недель.
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров: «Теперь я не только дрессировщик Шантика»

Телезвезда Ксения Бородина привыкла вести активный образ жизни и сейчас испытывает дискомфорт от сиденья взаперти. Девушка во всём старается находить положительные моменты и поэтому решила, что такое затворничество позволит ей заняться многими домашними делами на которые раньше не хватало времени. Также она планирует использовать это время для полноценного отдыха.

Не стал сидеть без дела и её муж Курбан Омаров. К вынужденному затворничеству он отнесся с юмором. Как Курбан сообщил своим подписчикам на странице в социальной сети Instagram, он научил подавать голос собственную собаку. Омаров просит не называть его больше дрессировщиком только Шантика.

Напомним, что «дрессировщиком Шантика» Курбана прозвали хейтеры Бородиной. Они уверены, что Омаров не зарабатывает деньги, а сидит на шее у своей супруги. Злопыхатели Ксении думают, что её муж целые дни проводит дома и занимается тренировками кота.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:13

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