АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики: Рак толстой кишки развивается по-разному у женщин и…
EUR 84.89 USD 77.21
Курс валют на 19.03.2020

Медики рассказали, почему коронавирус тяжело переносится у молодых людей

Медики рассказали, почему коронавирус сложнее переносится у молодых людей. Дело в том, что всё зависит от общего состояния здоровья человека.

COVID-19 очень опасен для людей пожилого возраста, однако возникает информация о молодых пациентах, которые тяжело переносят заболевание, что может привести к летальному исходу. Два 29-летних врача серьезно заболели в Ухане — выжить смог лишь один. Существует много историй о людях моложе 50 лет, сложно переносящих недуг. Специалисты в области здравоохранения сообщают, что в разной возрастной категории есть риск заразиться коронавирусом, и не всегда возможно отследить, кто больше этому подвержен.
«Мы считаем, что данная проблема является математической, — заявляет доцент медицинских наук Бенджамин Сингер. — Даже при очень низкой вероятности тяжелого заболевания среди молодых людей определённый процент заболеет довольно серьезно, и, так как знаменатель всё время растет, данные эпизоды возникают все чаще».

Заражение может зависеть от общего состояния здоровья молодых людей. «В случаях, когда регистрируются тяжелые случаи болезни или летальный исход у молодых людей, мы не имеет полной картины об их жизни и здоровье, — сообщает доктор Ли Райли. — Вероятно, у них были хронические болезни, о которых нам неизвестно. Хронические заболевания, к примеру, диабет, препятствуют процессу выздоровления».

Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, утверждает, что даже молодые люди, чувствующие себя абсолютно здоровыми, обязаны серьезно относиться к пандемии, поскольку они могут являться распространителями коронавируса, даже если не имеют никаких симптомов.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров: «Теперь я не только дрессировщик…
Последние новости о коронавирусе: В Ухане за сутки не выявлено ни одного…
Медики рассказали, почему коронавирус тяжело переносится у молодых…
«Словно 35 лет»: Лариса Долина резко…
Эксперты составили ТОП-10 лучших кроссоверов для «комфортного…
"На мою короткую длину нарастили такую гриву": Звезда "Дом-2" Ирина Пинчук сменила…
Ольга Бузова и Давид Манукян высмеяли панику вокруг…
Мама Екатерины Богдановой придет на "Дом-2" благословить брак с…
Ученые: Дезинфекторы на основе этилового спирта эффективно уничтожают…
Милош Бикович назвал секс без любви слабостью и упадком нравственных…
Аллерголог-иммунолог Надежда Логина: Самолечение витаминами вредит организму…
Оксана Самойлова о сыне и алкогольной зависимости Джигана: «Счастье и горе смешались в моей…
Эксперты составили ТОП-5 подержанных внедорожников для новичков не дороже 100 тысяч…
Эксперты назвали наиболее неожиданные места обитания вирусов и…
Apple оснастит iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max…
Сергей Лазарев разочарован отменой «Евровидения» из-за ситуации с коронавирусом: "Надеялся на другое решение…
Последняя супруга писателя Эдуарда Лимонова Екатерина Волкова посмертно призналась ему в…
Apple увеличила объём памяти в Mac mini и изменила цену…
Участники группы Little Big поддержали отмену “Евровидения-2020”: "Решение является единственно…
50-летняя Лада Дэнс освоила танцы на…
Надежда Бабкина призналась, что в молодости крутила роман с женатым…
Эксперты назвали профессии, чья популярность вырастет из-за…
Президент «СККР» объяснил важность профессиональной уборки во время распространения…
iPhone 12 Pro может быть первым смартфоном Apple с китайским…
Майк Тайсон признался, что он готов умереть: "Жить на этом свете гораздо…
Звезда проекта "Дом-2" Елена Бушина "ограбила" продуктовый магазин из-за боязни…
Гоген Солнцев уговаривает парализованную Екатерину Терешкович прийти на шоу к Андрею…
Гиперкар Aston Martin Valkyrie начали тестировать на обычных…
Просмотреть все новости