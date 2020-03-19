Медики рассказали, почему коронавирус тяжело переносится у молодых людей
Медики рассказали, почему коронавирус сложнее переносится у молодых людей. Дело в том, что всё зависит от общего состояния здоровья человека.
COVID-19 очень опасен для людей пожилого возраста, однако возникает информация о молодых пациентах, которые тяжело переносят заболевание, что может привести к летальному исходу. Два 29-летних врача серьезно заболели в Ухане — выжить смог лишь один. Существует много историй о людях моложе 50 лет, сложно переносящих недуг. Специалисты в области здравоохранения сообщают, что в разной возрастной категории есть риск заразиться коронавирусом, и не всегда возможно отследить, кто больше этому подвержен.
Заражение может зависеть от общего состояния здоровья молодых людей. «В случаях, когда регистрируются тяжелые случаи болезни или летальный исход у молодых людей, мы не имеет полной картины об их жизни и здоровье, — сообщает доктор Ли Райли. — Вероятно, у них были хронические болезни, о которых нам неизвестно. Хронические заболевания, к примеру, диабет, препятствуют процессу выздоровления».
Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, утверждает, что даже молодые люди, чувствующие себя абсолютно здоровыми, обязаны серьезно относиться к пандемии, поскольку они могут являться распространителями коронавируса, даже если не имеют никаких симптомов.
COVID-19 очень опасен для людей пожилого возраста, однако возникает информация о молодых пациентах, которые тяжело переносят заболевание, что может привести к летальному исходу. Два 29-летних врача серьезно заболели в Ухане — выжить смог лишь один. Существует много историй о людях моложе 50 лет, сложно переносящих недуг. Специалисты в области здравоохранения сообщают, что в разной возрастной категории есть риск заразиться коронавирусом, и не всегда возможно отследить, кто больше этому подвержен.
«Мы считаем, что данная проблема является математической, — заявляет доцент медицинских наук Бенджамин Сингер. — Даже при очень низкой вероятности тяжелого заболевания среди молодых людей определённый процент заболеет довольно серьезно, и, так как знаменатель всё время растет, данные эпизоды возникают все чаще».
Заражение может зависеть от общего состояния здоровья молодых людей. «В случаях, когда регистрируются тяжелые случаи болезни или летальный исход у молодых людей, мы не имеет полной картины об их жизни и здоровье, — сообщает доктор Ли Райли. — Вероятно, у них были хронические болезни, о которых нам неизвестно. Хронические заболевания, к примеру, диабет, препятствуют процессу выздоровления».
Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, утверждает, что даже молодые люди, чувствующие себя абсолютно здоровыми, обязаны серьезно относиться к пандемии, поскольку они могут являться распространителями коронавируса, даже если не имеют никаких симптомов.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:10