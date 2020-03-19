Медики рассказали, почему коронавирус тяжело переносится у молодых людей

«Мы считаем, что данная проблема является математической, — заявляет доцент медицинских наук Бенджамин Сингер. — Даже при очень низкой вероятности тяжелого заболевания среди молодых людей определённый процент заболеет довольно серьезно, и, так как знаменатель всё время растет, данные эпизоды возникают все чаще».





COVID-19 очень опасен для людей пожилого возраста, однако возникает информация о молодых пациентах, которые тяжело переносят заболевание, что может привести к летальному исходу. Два 29-летних врача серьезно заболели в Ухане — выжить смог лишь один. Существует много историй о людях моложе 50 лет, сложно переносящих недуг. Специалисты в области здравоохранения сообщают, что в разной возрастной категории есть риск заразиться коронавирусом, и не всегда возможно отследить, кто больше этому подвержен.Заражение может зависеть от общего состояния здоровья молодых людей. «В случаях, когда регистрируются тяжелые случаи болезни или летальный исход у молодых людей, мы не имеет полной картины об их жизни и здоровье, — сообщает доктор Ли Райли. — Вероятно, у них были хронические болезни, о которых нам неизвестно. Хронические заболевания, к примеру, диабет, препятствуют процессу выздоровления».Энтони Фаучи, глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, утверждает, что даже молодые люди, чувствующие себя абсолютно здоровыми, обязаны серьезно относиться к пандемии, поскольку они могут являться распространителями коронавируса, даже если не имеют никаких симптомов.