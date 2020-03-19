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«Словно 35 лет»: Лариса Долина резко помолодела

Не успели критики осудить певицу Ларису Долину за несколько нелепый образ, в котором она появилась на шоу «Вечерний Ургант», как о ней заговорили снова. В этот раз пользователи Сети восхищаются тем, как неожиданно и резко помолодела 64-летняя знаменитость.
«Словно 35 лет»: Лариса Долина резко помолодела

Новая фотография Ларисы Долиной была опубликована на страничке в соцсети стилиста Натальи Панченко, занимавшейся подготовкой артистки к участию в программе «Привет, Андрей!». На этом фото заметно, что исполнительнице выпрямили волосы, сделав сдержанный макияж с основным акцентом на глаза. «В текущей ситуации на съемках не очень много людей. Не более полусотни человек. Зато мы, как всегда, самые стройные и красивые», - гласит подпись автора под этой публикацией. Поклонники в комментариях сразу же поспешили высказать свой восторг по поводу преображения артистки. «Ларисе Александровне здесь словно 35 лет», «С каждым годом все прекраснее», «Благородная и элегантная», - оставляют комплименты пользователи.

Примечательно, что стилист и прежде создавала для Ларисы Долиной неповторимые образы, которые приводили публику в восторг. К примеру, перед новогодними праздниками она также сумела успешно заставить праздничный макияж знаменитости гармонично вписаться в ее образ на основе блестящего платья певицы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:01

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