"На мою короткую длину нарастили такую гриву": Звезда "Дом-2" Ирина Пинчук сменила прическу.





В подписи к ролику Ирина призналась, что на её короткую длину нарастили целую "гриву". Девушка наращивает волосы уже далеко не первый раз, но каждой процедурой довольна на десять миллионов процентов.Как уверяет Пинчук, свои волосы она может доверить только профессиональным мастерам, умелые руки которых отлично знают свою работу. В ролике девушка перебирает пряди между пальцами и дотрагивается до своей новой причёски.Основная часть подписчиков положительно оценила изменение образа звезды. Ей советовали забыть про короткую стрижку, так как она прибавляет девушке возраст. Но были и те, кому больше нравились короткие волосы Ирины, а некоторые посчитали, что звезда проиграла спор и была вынуждена изменить свой образ.