"На мою короткую длину нарастили такую гриву": Звезда "Дом-2" Ирина Пинчук сменила прическу.
Бывшая участница проекта «Дом-2» Ирина Пинчук похвасталась своим подписчикам новым фасоном причёски. Девушка, которая победила в первом сезоне «Острова любви», решила заменить короткие волосы длинными локонами. На своей странице в социальной сети Instagram она разместила видеоролик, в котором похвасталась новыми изменениями.
В подписи к ролику Ирина призналась, что на её короткую длину нарастили целую "гриву". Девушка наращивает волосы уже далеко не первый раз, но каждой процедурой довольна на десять миллионов процентов.
Как уверяет Пинчук, свои волосы она может доверить только профессиональным мастерам, умелые руки которых отлично знают свою работу. В ролике девушка перебирает пряди между пальцами и дотрагивается до своей новой причёски.
Основная часть подписчиков положительно оценила изменение образа звезды. Ей советовали забыть про короткую стрижку, так как она прибавляет девушке возраст. Но были и те, кому больше нравились короткие волосы Ирины, а некоторые посчитали, что звезда проиграла спор и была вынуждена изменить свой образ.
В подписи к ролику Ирина призналась, что на её короткую длину нарастили целую "гриву". Девушка наращивает волосы уже далеко не первый раз, но каждой процедурой довольна на десять миллионов процентов.
Как уверяет Пинчук, свои волосы она может доверить только профессиональным мастерам, умелые руки которых отлично знают свою работу. В ролике девушка перебирает пряди между пальцами и дотрагивается до своей новой причёски.
Основная часть подписчиков положительно оценила изменение образа звезды. Ей советовали забыть про короткую стрижку, так как она прибавляет девушке возраст. Но были и те, кому больше нравились короткие волосы Ирины, а некоторые посчитали, что звезда проиграла спор и была вынуждена изменить свой образ.