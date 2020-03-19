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Мама Екатерины Богдановой придет на "Дом-2" благословить брак с Должанским

Многие участники телепроекта «Дом-2. Спаси свою любовь» возмущены до предела. Они, которые ещё недавно занимали всё эфирное время и были самыми обсуждаемыми среди телезрителей, покинули первые роли. Всё внимание поклонников теперь приковано к вернувшимся на шоу «старичкам»: Должанскому и Меньшикову.
Мама Екатерины Богдановой придет на "Дом-2" благословить брак с Должанским

Недавно вернувшийся Степан Меньшиков успел показать в кадре всю свою немаленькую семью, теперь пришла очередь Должанского. В скором времени на телепроект планирует приехать мать возлюбленной Николая - Екатерины Богдановой, чтобы дать своё благословение дочери на свадьбу с Должанским. Никого больше не интересуют романтичные букеты Купина, Африкантова не видит смысла появляться из своей комнаты - зрители увлечены новыми хедлайнерами.

До своего возвращения Николай Должанский четыре года прожил с Богдановой. Он предпочитал не задумываться о будущем и развлекался, как мог, но, видимо, атмосфера проекта с семейными парами и маленькой Василисой Дмитренко оказала влияние на Николая, и мужчина стал мечтать о собственном ребенке.

Должанский в ближайшее время хочет завести наследника, но его возлюбленная мечтает о роскошной свадьбе, так как в её семье не допустят детей, рожденных вне брака.

По словам Екатерины, её мама возмущена тем, что Черно приводит в периметр всех своих родных. Поэтому Богданова с радостью позвала на шоу свою мать.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:46

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