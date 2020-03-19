Мама Екатерины Богдановой придет на "Дом-2" благословить брак с Должанским





Недавно вернувшийся Степан Меньшиков успел показать в кадре всю свою немаленькую семью, теперь пришла очередь Должанского. В скором времени на телепроект планирует приехать мать возлюбленной Николая - Екатерины Богдановой, чтобы дать своё благословение дочери на свадьбу с Должанским. Никого больше не интересуют романтичные букеты Купина, Африкантова не видит смысла появляться из своей комнаты - зрители увлечены новыми хедлайнерами.До своего возвращения Николай Должанский четыре года прожил с Богдановой. Он предпочитал не задумываться о будущем и развлекался, как мог, но, видимо, атмосфера проекта с семейными парами и маленькой Василисой Дмитренко оказала влияние на Николая, и мужчина стал мечтать о собственном ребенке.Должанский в ближайшее время хочет завести наследника, но его возлюбленная мечтает о роскошной свадьбе, так как в её семье не допустят детей, рожденных вне брака.По словам Екатерины, её мама возмущена тем, что Черно приводит в периметр всех своих родных. Поэтому Богданова с радостью позвала на шоу свою мать.