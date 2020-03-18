Президент «СККР» объяснил важность профессиональной уборки во время распространения вирусов
На первом месте в новостях продолжает находиться тема коронавируса, в связи с чем уборка и дезинфекция поверхностей выступают важными частями профилактики заболевания. Об этом говорит президент СККР*, основатель компании «Профф Лайн» Дмитрий Шмаров, который работает в сфере профессиональной уборки свыше 15 лет. Его компанией «Профф Лайн» был создан учебный центр, где можно пройти обучение по различным программам клининга.
По словам Дмитрия Шмарова, раньше россияне не замечали, какую важную работу делали сотрудники клининговых компаний в общественных местах, однако в последние годы ситуация стала меняться. Как сообщил эксперт, уменьшению количества бактерий и грибков способствует применение бытовой химии, но для вирусов требуются более мощные средства. Бороться с ними помогают только вируцидные профессиональные дезинфицирующие средства. Как рассказал Дмитрий Шмаров, правильно применять для уборки дома бытовые средства, тогда как в общественных местах, транспорте и медицинских учреждениях целесообразно использовать профессиональные клининговые средства.
*СККР — Союз клининговых компаний.
По словам Дмитрия Шмарова, раньше россияне не замечали, какую важную работу делали сотрудники клининговых компаний в общественных местах, однако в последние годы ситуация стала меняться. Как сообщил эксперт, уменьшению количества бактерий и грибков способствует применение бытовой химии, но для вирусов требуются более мощные средства. Бороться с ними помогают только вируцидные профессиональные дезинфицирующие средства. Как рассказал Дмитрий Шмаров, правильно применять для уборки дома бытовые средства, тогда как в общественных местах, транспорте и медицинских учреждениях целесообразно использовать профессиональные клининговые средства.
*СККР — Союз клининговых компаний.
Общество
Добавил: Роман Вчера, 23:46