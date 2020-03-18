Президент «СККР» объяснил важность профессиональной уборки во время распространения вирусов





По словам Дмитрия Шмарова, раньше россияне не замечали, какую важную работу делали сотрудники клининговых компаний в общественных местах, однако в последние годы ситуация стала меняться. Как сообщил эксперт, уменьшению количества бактерий и грибков способствует применение бытовой химии, но для вирусов требуются более мощные средства. Бороться с ними помогают только вируцидные профессиональные дезинфицирующие средства. Как рассказал Дмитрий Шмаров, правильно применять для уборки дома бытовые средства, тогда как в общественных местах, транспорте и медицинских учреждениях целесообразно использовать профессиональные клининговые средства.*СККР — Союз клининговых компаний.