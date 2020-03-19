Милош Бикович назвал секс без любви слабостью и упадком нравственных норм

32-летний популярный актер зарекомендовал себя настоящим сердцеедом не только на киноэкране, но и в реальной жизни. В 2016 году Милош Бикович встречался с российской звездной фильма «Валериан и город тысячи планет» Сашей Лусс. Позже с актрисой, исполняющей роль в ленте «Лед» - Аглаей Тарасовой, а в 2019 году с сербской моделью Барбарой Таталович, но и их отношения закончились так же быстро, как и все предыдущие.В своем интервью с известной ведущей и журналисткой Ксенией Собчак актер назвал секс без любви художественным французским словом «декаденство» («decadence»), которое означает необратимую деградацию или максимальный упадок. По словам Милоша Биковича, он сам работает над собой и борется с плотской слабостью, так как считает беспорядочные половые связи недопустимыми. Так называемая свободная любовь действительно периодически может быть, но это явно не то, к чему стоит стремиться., - отметил Милош Бикович. Напоследок актер рассказал, что начал обучаться духовным практикам, держит пост и полностью отказался от алкоголя и курения.