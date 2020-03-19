Ученые: Дезинфекторы на основе этилового спирта эффективно уничтожают коронавирус





Основное условие эффективности антисептического раствора заключается в правильной пропорции составляющих компонентов. По словам ученых, концентрация этилового или пропилового спирта должна быть не менее 30%. Данный состав утвердила Всемирная организация здравоохранения. Согласно их рекомендациям, для тщательной дезинфекции открытых участков тела, кроме лица и слизистых, необходимо использовать обеззараживающие средства с 75% пропанола или 80% этанола.По словам ученых, ритейлиры и производители санитарных гигиенических средств уже взяли на вооружение научно проверенную информацию об эффективности спиртового состава. Многие качественные торговые марки разработали оптимальную формулу антисептических растворов, содержащих до 10% растительных масел, воды и глицерола, которые необходимы для предотвращения сухости кожи от регулярного использования дезинфектора.Напоследок биологи сообщили, что в ходе испытательных тестов спиртосодержащих антисептиков полное уничтожение вирионов COVID-2019 достигалось за 30 секунд.