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Ученые: Дезинфекторы на основе этилового спирта эффективно уничтожают коронавирус

Группа биологов из Германии и Швейцарии в рамках научной работы исследовала влияние разных видов антисептических средств на COVID-2019. В результате проведенных опытов ученые выяснили, что дезинфекторы на основе этилового спирта уничтожают коронавирус.
Ученые: Дезинфекторы на основе этилового спирта эффективно уничтожают коронавирус

Основное условие эффективности антисептического раствора заключается в правильной пропорции составляющих компонентов. По словам ученых, концентрация этилового или пропилового спирта должна быть не менее 30%. Данный состав утвердила Всемирная организация здравоохранения. Согласно их рекомендациям, для тщательной дезинфекции открытых участков тела, кроме лица и слизистых, необходимо использовать обеззараживающие средства с 75% пропанола или 80% этанола.

По словам ученых, ритейлиры и производители санитарных гигиенических средств уже взяли на вооружение научно проверенную информацию об эффективности спиртового состава. Многие качественные торговые марки разработали оптимальную формулу антисептических растворов, содержащих до 10% растительных масел, воды и глицерола, которые необходимы для предотвращения сухости кожи от регулярного использования дезинфектора.

Напоследок биологи сообщили, что в ходе испытательных тестов спиртосодержащих антисептиков полное уничтожение вирионов COVID-2019 достигалось за 30 секунд.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 08:42

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